「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が３−０の判定でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を下し、４本のベルトを守った。超満員の東京ドームで３２戦全勝同士の激突。井上尚は最強の座を懸けた世紀の一戦を制し、無傷の３３連勝を飾るとともに世界戦２８連勝とした。初黒星を喫した中谷は、日本男子４人目となる４階級制覇はならなかった。

主役としてつくりあげた大舞台を主役のまま降りた。尚弥はついに対峙（たいじ）した世界最強の挑戦者と至高の１２ラウンドを戦い抜き、３３戦連続の勝ち名乗りを受けた。長身左腕に対し、ミリ単位で距離をコントロールしながらジャブの差し合いを制し、まともに被弾すれば這わされるような中谷のパンチは空を切らせ、５万５０００人をどよめかせた。「１年前から対戦を呼びかけ、わずかな可能性だったが、お互い無敗でこなしたからこその実現だった。勝ちに徹する、今夜勝つのは僕ですという戦いを実行した。（中谷は）気持ちの強いファイターで、ＰＦＰ入りしている選手だからこそ、今日は勝ちに価値がある」。激闘を物語るように左目を腫らしながら実感を込めた。

「格の違いを見せる」。世紀の一戦が正式決定後、そう口にした。鮮烈なフィニッシュを重ねながら３階級を制覇した中谷の階級が近づくにつれ「中谷なら井上を倒せるかも」という声が聞こえてくる。「ちょっと待てよ」。第一人者のプライドがうずいた。史上最多となる世界戦２７連勝、世界戦２３ＫＯ勝利を重ね、２階級での世界４団体統一も達成。ラスベガスやサウジアラビアでもメインを張った。同じ３２戦無敗という数字でも、プロ６戦目で世界王者に輝いて以降、常に最強の相手を倒してきた自負がある。大橋会長は「相手の質や内容も違いますから」と心情を代弁した。

昨年３月、年間表彰式の壇上で中谷に対戦を呼びかけた。会場は騒然となり、国内外にニュースが駆け巡った。「ドラマをつくれば１年後に注目を浴びる試合ができる。プロとして必要」。今や歴代最高のボクサーと名高いモンスターも、キャリア序盤は必ずしも人気や観客動員に結びつかない苦い時代も経験してきた。だが、過度なアピールもなく強さだけで衆目を集め、自身２度目の東京ドームを超満員にし、リング上から見渡した。「５万５０００人が集まってくれたからこその景色。また東京ドームに戻ってきたい。少し休んで、また燃えるようなファイトをしたい」。後世に語り継がれる１日をつくり上げても怪物伝説はまだ終わらない。