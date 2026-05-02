「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝に敗れ、プロ３３戦目で初黒星を喫した。通算成績は３２勝（２４ＫＯ）１敗。井上尚は無敗を守り、３３勝（２７ＫＯ）となった。

試合後、中谷は「ありがとうございました」と笑顔を浮かべて井上と抱擁。リング上で何度も両手を合わせ、ファンの大歓声に感謝した。

その後、陣営からは１１回、井上の強打により左目上を負傷し、眼窩底骨折の疑いで病院で精密検査を行う見通しであることも伝えられた。会見は病院へ行く前に、約５分対応。中谷は「５５０００人のお客さん、ペイ・パー・ビューのお客さんの前で戦えたことは光栄に思います」と感謝した。

井上については「いろんなことを想定して準備してきた。驚きというか、そういったところはなかったが、さすがチャンピオン。うまさがあってボクシングを作っていくところは上手だった」とうなずいた。

序盤４ラウンドは、全てのジャッジが井上にポイントを入れた。序盤は慎重に戦いながら、井上の入り際に左を合わせる場面がたびたびみられ、「井上選手は学ぶ力がすごく強いので、そう言ったところで学ばせないというのでああいう戦い方になりました」と振り返った。

一方、徐々にペースを盛り返し「ただ、井上選手もタイミングだったりフェイントを入れながら。そこの駆け引きを楽しみながらやりました」と、充実の表情だった。