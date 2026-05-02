＜速報＞米女子メキシコ大会は日本勢7人がプレーする決勝Rに突入！ V争いへ勝みなみは早朝にスタート
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 3日目◇2日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞大会は予選ラウンドが終わり、トータル2オーバー・62位タイまでに入った75人による決勝ラウンドがスタートした。
【写真】開幕前にメキシコを堪能した双子姉妹
日本勢は7人が週末をプレーする。2人1組のツーサム方式で、全員が1番からスタートする3日目は、日本時間午後10時15分に西村優菜がスタート。続く組で岩井明愛がプレーを開始する。前年覇者の岩井千怜は同11時5分に、リシャッフル突破がかかる渋野日向子はその10分後にコースに飛び出す。同3日午前1時45分に櫻井心那が競技を開始。同3時15分には11位で決勝に進んだ原英莉花が出ていく。首位と2打差の4位で予選を終えた勝みなみは、同4時5分にスタート予定。最終日をいい位置で迎えるため、2連勝がかかるトータル9アンダー・首位のネリー・コルダや、同じくトップに並ぶブリアナ・ドウ（ともに米国）の背中を追いかける。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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