「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

「ＴＨＥ ＤＡＹ やがて、伝説と呼ばれる日」と銘打たれた東京ドーム決戦は、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝に敗れ、プロ３３戦目で初黒星を喫した。通算成績は３２勝（２４ＫＯ）１敗。井上尚は無敗を守り、３３勝（２７ＫＯ）となった。

１回、お互いに相手の動きを伺いながらの戦い。身長で８ｃｍ上回る中谷は距離を取り、井上の入り際を狙いたびたびカウンターを繰り出した。

４回は井上の右を食らった中谷だったが、一歩も引かず。ワンツーで左を当て、場内をどよめかせた。一発が明暗を分ける戦い。極限の緊張感を保ったまま、ラウンドが進んだ。

７回は徐々に距離を詰める井上の右がヒット。８回は互いにコンビネーションを繰り出したが、ともに高いディフェンス力で決定打は許さなかった。１０回、井上の頭部が接触し、中谷の額から出血。ドクターチェックが入ったが続行。再開直後、中谷が果敢に攻め、場内からどよめきが起こる場面もあった。

１１回、井上の攻勢で中谷の左目上から出血。防戦一方となりながら何とか立ち続けた。

モンスター相手に最後まで一歩も引かず。それでも「ＢＩＧ ＢＡＮＧ」の異名を誇るサウスポーの破壊力をもってしても、井上尚弥という壁を打ち破ることはできなかった。

１２回終了直後、笑顔で抱擁。お互い「ありがとう」、「ありがとうございました」と感謝の言葉を伝えた。中谷は敗戦が決まると、何度も両手を合わせてリングを去った。

判定は２人が４ポイント差、ひとりが２ポイント差で井上に軍配を上げた。試合後、中谷は眼窩底骨折の疑いと伝えられ、病院でＣＴスキャンを取ることも伝えられた。

◇中谷潤人（なかたに・じゅんと）中学卒業後に単身渡米し、武者修行。１５年４月に日本でプロデビュー。２０年１１月に世界ボクシング機構（ＷＢＯ）フライ級王者。２３年５月にＷＢＯスーパーフライ級王座を獲得。２４年２月にＷＢＣバンタム級王座に就き、３階級制覇。２５年１２月にスーパーバンタム級転向初戦で勝利。強打が持ち味の左ボクサーファイター。２８歳。三重県出身。