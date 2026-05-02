

STU48「未来へ続く者よ」MVサムネイル（C）STU/KING RECORDS

瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループSTU48の１期生として活動し、6月7日をもってグループから卒業する石田千穂のソロ曲『未来へ続く者よ』のMusic Videoが、STU48の公式YouTubeチャンネルでプレミア公開された。

【動画】STU48『未来へ続く者よ』ミュージックビデオ

石田は2017年に STU48 1期生として加入し、デビューシングル「暗闇」から全シングルで選抜メンバーとして活動。6th シングル「独り言で語るくらいなら」、9thシングル「息をする心」の2作で単独センター、8thシングル「花は誰のもの？」で瀧野由美子・中村舞と共にトライアングルセンターを務めるなど、加入以降フロントメンバーとしてグループを牽引し続けて来た。石田にとってラストシングルとなった 13thシングル「好きすぎて泣く」のカップリングとして、ソロ楽曲『未来へ続く者よ』が収録されている。

本楽曲は、不安や迷いを抱えながらも未来へ踏み出す決意を描いた一曲。イバラの道を進む覚悟と、“自分を信じて歩く”という強いメッセージが込められており、等身大の弱さと前向きな想いが共存する歌詞が人生の岐路に立つすべての人の背中をそっと押してくれる楽曲となっている。

Music Videoでは、夕日が差し込む部屋でのどこか寂しげな表情や、都会を一人歩く姿が印象的に映し出される。過去の写真を眺め、古いトランクに思い出の品々を詰めていく。宝箱のようなそのトランクには、活動初期に名前を覚えてもらうために常につけていた名札や、まだ握手会に列ができない時期に会場で鳴らしていたマラカス、ライブ配信で使用していたリコーダー、そしてファンの応援で入賞したAKB48世界選抜総選挙のトロフィーなど、ファンとの思い出がつまった本人の私物が丁寧に収められている。

一人歩いた先には海が広がり、アイドルの自分が背中を向けて腰をかけている。初めてセンターの夢を叶えたシングル『独り言で語るくらいなら』の衣装を纏ったアイドルの自分が振り向き、現在の石田にサヨナラを告げると、決意を宿した表情で微笑み、思い出が詰まったトランクをそっと閉じる。過去の思い出に区切りをつける切なさと、アイドルとしての自分と決別し一人で歩き出す覚悟が映し出され、彼女にとっての新しい門出を感じられるMVに仕上がっている。本人の思い出の私物やシングル衣装に加え、これまでの活動のビハインド映像もインサートされ、石田の歩んできたリアルな軌跡を想起させる演出も盛り込まれている。

5月31日には東京・Kanadevia Hall（旧 TOKYO DOME CITY HALL）で卒業コンサートを開催し、6 月7日（日）の広島県・広島県民文化センターでの卒業公演をもってグループから卒業することが決定している。

石田千穂コメント

卒業を機にいただいた大切な楽曲のMVを作っていただけるなんて本当に幸せです！懐かしい写真やグッズが登場したり、過去の自分が現れたり、9年間のアイドル人生を振り返るようなMVになっています。このMVが沢山の方に届き愛されますように。そして、この曲に救われる方がいたら幸せです！

5月31日には東京・Kanadevia Hallで卒業コンサートを開催させていただきます。寂しい気持ちもあるけどそれよりもワクワクがとても大きいです！自分の思い出深い楽曲から、やったことのない念願の楽曲までびっくりするくらい盛りだくさんです。大好きなメンバーたちと最高なスタッフさん方に支えられて素敵なコンサートになる事間違いなしです。大切なファンの皆様と一緒に忘れられない時間を過ごせたらなと思います！

卒業が決まってから改めて沢山の方が動いて支えて下さっているんだなと実感しました。残り少ない期間ですが、自分に出来ることをやり切って、皆さんに感謝を伝えられたらと思います！