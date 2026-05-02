前編では有力種牡馬産駒の2歳馬について聞いてきたが、それ以外も多士済々のラインナップ。後編では、活躍馬の下、外国種牡馬の産駒、芝の王道やダート三冠路線での活躍を目指す2歳馬について、現時点での進捗や期待度を同クラブの西村さんに伺った。

ガイアフォース、ゴンバデカーブース半弟の期待度は？

――後編では活躍馬の下からお伺いできればと思います。ツリートッパー（牡馬/父：ドレフォン、母：ナターレ/鹿戸厩舎）は、息長くトップレベルで活躍しているガイアフォースが半兄です。

ハロン14秒まで調教が進められていまして、体力的には向上しており終いまで良い手応えを保って登坂できるようになってきました。操作性も高まってきた印象があります。体質面がもう少し整えばというところで、追分Fリリーバレーでじっくり乗り込んでからの移動になりそうです。半兄のように芝なのか、母のようにダートなのか、適性も含め楽しみな馬だと思いますね。

ツリートッパー（提供：G1TC）

――ルシャテリエライト（牡馬/父：モーリス、母：アッフィラート/藤原英厩舎）は、半兄にサウジアラビアRCを制したゴンバデカーブースがいます。

14秒程度の登坂で調整していまして、バランスも悪くないですし操作性もきっちりしています。募集段階から好馬体で人気もありましたし、マイルの王道を狙いたいという話もさせてもらっていたくらいです。そのポテンシャルをしっかり磨き上げられるように、じっくり乗り込んで中身を鍛えていきマイルのスペシャリストを目指していくというイメージです。

――タイムレスブーケ（牝馬/父：スワーヴリチャード、母：タイムトラベリング/田中克厩舎）は、半兄が2017年のホープフルS（G1）を制したタイムフライヤーです。

ハロン14〜15秒程度で登坂しており、周回コースから坂路で乗り込むトレーニングで心肺機能や馬体の強化に努めています。血統的にはゆっくり力をつけていくイメージがあるので、慌てずに乗り込んで素質の開花を目指していければと考えていますね。基本的には芝だと思っています。

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エフフォーリア、サリオスなど新種牡馬産駒も続々

――続いて新種牡馬の産駒についてお伺いできればと思います。有馬記念などG1を3勝したエフフォーリアの産駒ではプリンキピッサ（牝馬/母：クイーンカトリーン/高野厩舎）がいます。

本馬は3月下旬にチャンピオンヒルズに移動しておりまして、間もなく入厩になる見込みです。追分Fリリーバレーでは登坂時もスピードや前向きさを保っており、長所として挙げられていました。父は首が短くて胴長の馬体で、その体型で走ったように常識を覆した馬。父に似た体型の馬でも、気にせず期待してみて良いのではと思っています。芝の中距離以上が主戦場になりそうです。

プリンキピッサ（提供：G1TC）

――ディヴィニダッド（牡馬/母：ディヴィナプレシオーサ/辻野厩舎）も、父は朝日杯FS（G1）などを制した新種牡馬サリオスです。

こちらも3月下旬にチャンピオンヒルズに移動しまして、促していくと一歩一歩加速していく良い動きを見せています。母の産駒は雄大な馬格を有して、ストライドの大きさを活かした加速をするタイプが多いのですが、まさにこの馬もそういう特徴でしっかり動けます。父自身も大きな馬でしたが、2歳の段階から鮮烈なパフォーマンスを見せていました。産駒に良い意味で影響してくれればと思っています。

――ホットロッドチャーリーも社台スタリオン期待の新種牡馬です。リープハイ（牡馬/母：リープオブフェイス/手塚久厩舎）はいかがでしょうか。

ハロン16秒程度まで進んでいます。ここにきて前進気勢が窺えるようになってきまして、前向きさが増してきたことで終いの手応えも着実に向上してきました。体力面・息遣いにも余裕が出てきていますし、この成長の流れを維持しながらペースアップしていければと思っています。移動についてもじっくり乗り込んでからになりそうです。母産駒自身もフレームが大きく、両親の特徴は継いでいるのではと思いますね。

――母系がスカーレット一族のスカーレットクラン（牝馬/母：スプレンダークラン/林徹厩舎）も父ホットロッドチャーリーです。

こちらはハロン15秒程度で乗っており、緩さは残っていますが走りのバランスは着実に良化してきました。ピッチを上げても順調にクリアしてきたため、4月18日に美浦トレセンへ入厩済です。リープハイが490kg程度で、本馬は440kg程度。父が同じでも、馬格の違いも適性に現れてくるかもしれません。母父もクロフネとルーラーシップで両極端なので、ある意味で色々な楽しみが持てる種牡馬かなと思っています。

中内田厩舎からダート路線で、矢作厩舎から芝王道路線での大成を目指す馬とは

――外国の新種牡馬ではG1・6連勝を飾ったバーイードが大注目です。レイナキティ（牝馬/母：キティマリオン/藤原英厩舎）は母自身もドイツ重賞の勝ち馬です。

14秒程度の登坂までこなしており、終いまで余裕を残しており坂路を上がった後の息遣いも良くなっています。体力面はしっかりしてきていますし、持ち前のキレのある動き・力強さにも磨きがかかっていますので、このまま良い成長曲線を描いてくれればと思っています。馬体がやや小柄（取材時431kg）なので、そのあたりも考慮しながら進めていければという感じですね。

――外国産馬ではハルヴァ（牝馬/父：Candy Ride、母：Egyptian Storm/中内田厩舎）も期待が大きそうな1頭ですね。

こちらもハロン14秒程度まで進んでいまして、動きにまとまりも出てきましたしストライドが大きくてパワフルな動きが目を惹きます。牧場スタッフとしては期待が大きいだけに、動きや馬体もさらに一段上を目指して進めていきたいというコメントも聞かれましたね。基本的には父の印象どおりダートかと想定していますので、その路線で大成できるよう頑張ってくれればと思います。

ハルヴァ（提供：G1TC）

――ほかにもコントレイル、ロードカナロア、アドマイヤマーズ、インディチャンプなど、募集馬には有力種牡馬たちが勢揃いしています。期待度の高い馬を何頭か教えてください。

アーケントレイル（牡馬/父：コントレイル、母：ミステリーエンジェル/矢作厩舎）は14秒程度で登坂していますが、十分に動けていますし息遣い・体力面ともに問題ないです。全体的にもう少し筋肉がついてくればという部分はありますが、動きの良さはしっかり感じるだけにしっかり時間をかけて馬体の成長を促していければと思っています。この父でこの厩舎であれば、目指すべきところは明確かなと思いますよね。

アーケントレイル（提供：G1TC）

シュートザワークス（牡馬/父：インディチャンプ、母：ワーキングプライド/千葉厩舎）も既に入厩していまして、4月3日にゲート試験を合格済です。ゲートの段階では落ち着きもあって3歳馬の誘導ができるくらい精神面で安定していました。父産駒も運動神経の良い馬が多く、本馬もそれを活かすタイプになってくれれば。現在は山元トレセンで調整中ですが、スピードがあり仕上がりも早そうですし、母父ハービンジャーも良いエッセンスになってくれればと思っています。

「ダート三冠路線を視野に入れたいと思える1頭」

――さらに最近ではPOGでもダート路線に注目が集まっています。オススメの馬を何頭か教えていただければありがたいです。

ボードゥロレーヌ（牡馬/父：クリソベリル、母：サイモンミラベル/新谷厩舎）は3月上旬に移動しており、早々にゲート試験もクリアしております。チャンピオンヒルズでデビュー態勢を整えていますが、動きもしっかりしています。身体つきも無駄がなく、父産駒なら距離も持つでしょう。厩舎とも手が合うと思いますし、ダート三冠路線を視野に入れたいと思える1頭です。

ボードゥロレーヌ（提供：G1TC）

ラインホルト（牡馬/父：ホッコータルマエ、母：アイムポッシブル/手塚徳厩舎）は募集時に1番人気だった馬。早々にゲート試験をクリアして、ノーザンファーム天栄で調整中です。すこぶる順調で非の打ち所がない過程をたどっていまして、父母からも目指すところが分かりやすいですよね。募集時からの期待どおりのパフォーマンスを繰り出してくれればと思っています。

グランシュレーム（牝馬/父：ナダル、母：リアリゾンルレーヴ/高木厩舎）も本当に募集時から筋骨隆々のド派手な馬でした。坂路15秒程度で進められていますが、普通に育ってくれれば良いダート馬になるんじゃないかと思う馬。馬体重も531kgありますし、父ナダルで高木先生ですから、当然そういう路線になってくるんじゃないかと思います。

セドゥクトーラ（牝馬/父：ナダル、母：アンヴァル/尾関厩舎）はアルーリングアクト一族で、2歳から走れる血統。既に入厩してゲート試験も合格しています。血統的にも仕上がりの早さが担保されていますし、牝馬でも一昨年はミリアッドラヴがエーデルワイス賞、全日本2歳優駿を制しています。早い時期から得意なところに攻め込んでいってほしいなと考えています。

セドゥクトーラ（提供：G1TC）

――ありがとうございます。最後に、2歳世代全体の展望や期待度を教えていただければありがたいです。

現3歳世代はライヒスアドラーを筆頭に、近年稀に見るくらい順調に勝ち上がりを重ねています。特に、クラシック戦線、芝短距離、ダートなど、様々なカテゴリで勝ち鞍を重ねられているのはすごく良いところなのかなと。血統から想像できる通りの走りができている馬が多いので、そこが本当になによりかと思います。

今年の2歳世代も、そういう傾向を踏襲していってくれればと。お話したとおり、既にゲートに合格していたり、本州に移動していたりする馬たちも多くいます。皆様が思い描くような活躍を重ねていけるよう、ご期待いただければと思います。