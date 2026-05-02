「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝が王者井上拓真（３０）＝大橋＝に判定０−３で敗れ、日本男子初の５階級制覇はならなかった。通算成績は３２勝（１７ＫＯ）５敗１分け。日本人対決７戦目で初黒星を喫した。

原点回帰の黒髪姿となった３７歳だったが、７歳下の王者の前に苦杯。日本男子初の偉業には届かなかった。

１回から距離を詰めて激しい技術戦を展開。２回は井岡がプレッシャーを強めるが、井上は強打で反撃。さらに残り１０秒で井岡は右の強打を浴びて怯むと、畳みかけられ最後は再び右を浴びてダウンを奪われた。３回には右アッパーを顎に被弾しダウン。井岡にぼう然とした表情が浮かんだ。４回は井岡がギアを挙げて反撃したが、公開採点では３者が大差で井上を支持した。

５回も井岡がプレッシャーを強めたが、井上が効果的に左を当てて反撃した。６回も井岡がペースを作ったが、決定的な場面は作りきれず、前半を終えた。

７回開始から接近戦での打ち合いに。井岡の被弾が目立ち、鼻から出血。８回も接近戦で井上にペースを握られた。公開採点では３者大差で井上支持は変わらず。

９回も劣勢が続き、１０回は開始早々に強烈な右ストレートを被弾しグラり。１１回も力を振り絞って前に出て連打を浴びせる場面があったが、攻め切れず。１２回は打ち合いに出たが、届かなかった。ゴングの瞬間に、抱き合いながら「ありがとう」と拓真に感謝の言葉をかけた。判定後も拓真のもとへ歩み寄り、健闘をたたえ合った。

◇井岡一翔（いおか・かずと）１９８９年３月２４日生まれ。大阪府堺市出身。興国高で高校６冠。東農大を中退し、０９年４月プロデビュー。１１年２月にミニマム級世界王座獲得。ライトフライ級、フライ級でも世界王者。１７年末に引退表明したが、翌年復帰。１９年６月にスーパーフライ級王座に就き、日本男子初の世界４階級制覇。転向したバンタム級では２５年１２月の初戦に勝利。テクニックに優れた右ボクサーファイター。