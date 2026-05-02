「ボクシング・１０回戦」（２日、東京ドーム）

フェザー級１０回戦で元スーパーバンタム級日本王者の下町俊貴（グリーンツダ）が、阿部麗也（ＫＧ大和）に判定勝ちした。

サウスポー対決で、立ち上がりは右ジャブの差し合い。中盤からは、阿部が低く踏み込んだボディー攻撃や、左のオーバーハンドで顔面を捉えた。下町はジャブで距離を測りながら有効打を重ねた。８回には踏み込んできた相手に対してショートアッパーを合わせるなど終始試合を冷静に運び、勝利をつかんだ。

会見では、世界３階級王者の長谷川穂積さんから助言があったことを明かした。下町は「『独特なリズムで来るから付き合わない。強弱を付けると、ペースがとりやすくなる』とアドバイスをもらった。自分のスタイルじゃない前に出て手数を出すことで、阿部選手にうまくはまったかな」と実感を込め、「東京ドームの舞台で勝利することができてうれしい。アドバイス通りにできたことが勝因」とうなずいた。

敗れた阿部は、はっきりした口調で「ポイントを取り切れないラウンドが多かったので、しょうがない。受け入れざるおえない結果。かき乱すまではよかったけど、ヒットまでつなげられなくて、そこは下町選手のうまさとやりづらさ」と、敗戦を受け入れた。東京ドームの舞台には「ボクシングをやっていて、できることではない。結果は悔しいけど、入場から最高な気持ちだった。感謝したい」と語った。