ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【Ｊリーグ】藤枝MYFC AC長野パルセイロ相手にスコアレスドロ… 【Ｊリーグ】藤枝MYFC AC長野パルセイロ相手にスコアレスドローでPK戦 惜しくも(PK3-4)で敗れる（静岡） 【Ｊリーグ】藤枝MYFC AC長野パルセイロ相手にスコアレスドローでPK戦 惜しくも(PK3-4)で敗れる（静岡） 2026年5月2日 20時23分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第14節AC長野パルセイロ0ー0（PK4-3）藤枝MYFC（長野Uスタジアム） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 福島ユナイテッドFCに加入した三浦知良選手が御前崎市でキャンプイン（静岡・御前崎市） 【Jリーグ】鹿児島キャンプの｢清水エスパルス｣｢藤枝MYFC｣ 新指揮官のもと戦術含め明るくハードに調整…期待の新戦力も 【Jリーグ】シーズン開幕へ県勢始動｢藤枝MYFC｣に続き｢清水エスパルス｣新体制発表…新指揮官の決意は(静岡) 関連情報（BiZ PAGE＋） 沖縄, 寺田屋, リペア工事, 慰霊祭, ダイス, デイサービス, イベント, 静岡, フローリング, グループウェア