【横浜国際映画祭】『名探偵コナン』コナンくん、映画で大変なことになった横浜でレッドカーペット参加「ドキドキしながら来た」
今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。人気アニメシリーズの劇場版29作目『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の江戸川コナンが歩いた。
【写真】横浜で…レッドカーペットに参加した江戸川コナン
本作は神奈川県・横浜を舞台に、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速がメインキャラクターとして活躍するストーリーとなる。横浜県警の白バイ隊員と一緒にレッドカーペットをあるいたコナンくん。「横浜国際映画祭にご来場の皆さん、こんにちは！生演奏の中、海沿いのレッドカーペットを歩けて、すっごく楽しかったです」とあいさつ。今年で4回目のレッドカーペット参加となるコナンくん。ただ、今年は映画で横浜の街が大惨事となっており、コナンくんは「映画の中では、横浜の街が大変なことになっていたのでドキドキしながら来たのですが…」と恐縮しながら話していた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。
【写真】横浜で…レッドカーペットに参加した江戸川コナン
本作は神奈川県・横浜を舞台に、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速がメインキャラクターとして活躍するストーリーとなる。横浜県警の白バイ隊員と一緒にレッドカーペットをあるいたコナンくん。「横浜国際映画祭にご来場の皆さん、こんにちは！生演奏の中、海沿いのレッドカーペットを歩けて、すっごく楽しかったです」とあいさつ。今年で4回目のレッドカーペット参加となるコナンくん。ただ、今年は映画で横浜の街が大惨事となっており、コナンくんは「映画の中では、横浜の街が大変なことになっていたのでドキドキしながら来たのですが…」と恐縮しながら話していた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。
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