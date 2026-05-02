◇東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ 同級1位・佐々木尽（八王子中屋）＜10回戦＞王者・田中空（大橋）（2026年5月2日 東京ドーム）

プロボクシングのウエルター級元アジア2冠王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が東洋太平洋同級王者・田中空（24＝大橋）に判定勝ちし、王座に返り咲いた。プロデビューから5連続KO勝ちだった田中に土をつけ、ウエルター級国内最強を改めて証明した。“世紀の一戦”のアンダーカードが東京ドームを大きく沸かせた。

この日のメインイベントは世界4階級制覇と3階級制覇、32戦全勝同士の“世紀の一戦”で、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と中谷潤人（28＝M.T）が激突する。

1Rから超近距離の殴り合いとなった。このラウンド終了間際には田中のカウンター左フックで佐々木の腰が落ちたものの、リングに救われた。その後も両者とも一歩も引かない超近距離の殴り合いが全10Rで展開された。10R終了のゴングが聞こえないほど東京ドームが熱狂した。試合はスプリット判定2―1で佐々木が王座に返り咲いた。

“世紀の一戦”のアンダーカードでの激闘に、ネットでは「こういう削り合いも楽しい！」「すげーパワーのぶつけ合い！」「バチバチの撃ち合いやな！」「最高！」「バチバチすぎておもろすぎる」「東京ドームが揺れてる！」など声があがった。