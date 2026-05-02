STINGS愛知とWD名古屋が2連勝！ 準決勝は昨季と同じ組み合わせに

2日（土）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のチャンピオンシップ クォーターファイナルのGAME2が各地で行われた。

1日（金）に開幕した男子のチャンピオンシップ。レギュラーシーズン1位のサントリーサンバーズ大阪と2位の大阪ブルテオンが待つセミファイナル進出をかけ、3位のジェイテクトSTINGS愛知が6位の東京グレートベアーズと、4位のウルフドッグス名古屋が5位の広島サンダーズと、それぞれレギュラーシーズン上位チームのホームで対戦した。

1日に行われたGAME1は、2カードともレギュラーシーズン上位のチームがストレート勝利。上位の実力を見せつけセミファイナル進出に王手をかけた。

続くGAME2、STINGS愛知は東京GBにセットカウント3-0で勝利を収め、大阪Ｂが待つセミファイナルへ駒を進めた。

一方のウルフドッグス名古屋 vs 広島サンダーズはフルセットの戦いに。デュースにもつれ込んだ第5セットをWD名古屋が取り切り、サントリーとのセミファイナルへ進出した。

セミファイナルは2カードともに5月9日（土）から11日（月）にかけてAsue アリーナ大阪で開催され、全日程でサントリー vs WD名古屋は13:00から、大阪Ｂ vs STINGS愛知は18:00から行われる。なお、2戦先勝方式のため、どちらかが2勝した場合GAME3は開催されない。

■大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP GAME2結果



ジェイテクトSTINGS愛知 3-0 東京グレートベアーズ

（25-18、25-19、25-20）



ウルフドッグス名古屋 3-2 広島サンダーズ

（23-25、26-24、20-25、25-22、14-16）