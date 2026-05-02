AmazonのAI戦略は現在、「巨額投資そのもの」を競う段階から、投資回収の見通しを示せるかどうかの段階へ進んでいる。AnthropicがAWSに今後10年で1,000億ドル超を支出する契約を結んだことで、Amazonの巨額CapExには明確な“出口”が付いた。今回の本質はここにある。

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これまで市場は、米大手クラウド各社のAI投資を「誰がどれだけ使うか」で比較してきた。しかし金利が高止まりする局面では、遠い将来の利益ほど厳しく割り引かれる。

だからこそ今は、投資額の派手さより「何年で、どの程度回収できるか」が重要になる。AWSが示したのは、需要期待の強さではなく、需要の契約化だ。

契約の中身も重い。AnthropicはAWSに10年で1,000億ドル超をコミットし、最大5GWの計算能力を確保する。対象にはTrainium2/3/4が含まれる。

加えてAmazonはAnthropicへ、既存の80億ドル投資に上積みする形で、今回50億ドルを実行し、将来最大200億ドルを追加する枠組みを示した。上限ベースでは累計330億ドルの関係になる。これは単なる提携ニュースではなく、設備先行投資の回収ルートを先に固める設計といえる。

足元の業績もこの論点を補強する。AWSの2026年1Qは売上375.87億ドル（前年同期比28%増）と再加速し、営業利益は141.61億ドルを確保した。収益力のある事業が、長期契約で需要可視性を高めながら、次の投資局面に入っている構図だ。市場が評価するのは夢の大きさではなく、キャッシュフロー化までの距離である。

もっとも、楽観一辺倒は危険だ。AIインフラはメモリなど部材価格、電力コスト、減価償却負担、供給制約の影響を受けやすい。契約があっても、単価や稼働率、粗利率が想定を下回れば回収は遅れる。Amazonの2026年CapEx見通しは約2,000億ドルと大きく、検証のハードルも高い。

■Bull（強気シナリオ）

Anthropic需要が計画通り立ち上がり、Trainiumのコスト優位が機能。AWSのAI売上が加速し、固定費吸収が進む。市場はCapExを重荷ではなく先行優位への投資と再評価し、Amazon株は上値を試す。

■Bear（弱気シナリオ）

需要は強くとも、部材高と価格競争で粗利が伸びない。契約は売上を支えても利益率が改善せず、回収期間が長期化。市場は投資先行リスクを再び織り込み、バリュエーションは抑制される。

■Base（ベースシナリオ）

長期契約が下値を支える一方、本格上昇には回収実績の積み上げが必要。受注の売上化、AI関連粗利、稼働率改善が確認されるたびに、段階的な評価切り上げとなる。

要するに、Amazonの論点は「いくら使ったか」ではない。「先に確保した需要を、どれだけ速く、どれだけ高い収益性で現金化できるか」だ。次に市場が見るのは提携発表のインパクトではなく、決算で積み上がる回収の証拠である。