【EVO Japan 2026】 日程：5月1日～3日 開催 会場：東京都江東区「東京ビッグサイト」東1・2・3ホール

5月1日～3日に渡って開催される日本最大級の格闘ゲームの祭典「EVO Japan 2026」。全12タイトルあるメイントーナメントの中で、2日目でグランドファイナルを迎えた「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」。

最強の座を決めるにふさわしいハイレベルなトーナメント決勝戦の様子と、ステージの最後に急遽発表された最新情報をお届けしよう。

グランドファイナルはもあい選手とゆった選手が激突！

トーナメント2日目はトップ8を決めるべく、ここまで勝ち残った猛者同士がぶつかり合う。

ルーザーズサイドから数々の強敵を下し、もあい選手がグランドファイナルまで登り詰める。対するはウィナーズで勝ち進み、無敗の王者であるゆった選手が立ちはだかる。

ルーザーズから上がってきた、もあい選手

ここまで無敗のため、負けてもリセットがかかるだけなので、かなり有利な状況のゆった選手

使用するキャラクターは、もあい選手はロア、ゆった選手は翡翠を選択。

グランドファイナル第1試合は、まず王者の風格を見せつけるかのようにゆった選手がラウンドを取っていく。しかしその勢いに飲まれずロアの多彩な崩しの択を迫り、3-1で勝利し、ルーザーズのもあい選手がリセットに持ち込む。

流れを掴んだもあい選手が、怒涛の勢いでリセットまで持ち込んだ

多キャラを使えるプレーヤーのゆった選手は、この悪い流れを断ち切るために使用キャラクターを変更――するかと思われたが、先に3本を取られてしまった翡翠を続行。

使用キャラは同じながら先ほどとは打って変わって、怒涛の攻めやシールドの攻防の読み合いを上手く通していく。リセットがかかった瞬間はどちらが勝つかわからない雰囲気だったが、試合が始まってみると、ゆった選手が危なげなくストレートで3本勝利を収め、「EVOJ2026」の「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」トーナメントの頂点に輝いた。

止まることを知らない破竹の勢いで、勝負を決した

優勝の瞬間、ゆった選手は感極まる表情を見せながら「前回は9位だったので、絶対リベンジしてやろうという気持ちで挑んだ。優勝できて本当に嬉しいです。応援してくれたみなさんありがとうございます」とコメントした。

念願のリベンジを見事達成した

優勝記念トロフィーが贈られ、「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」ステージも終演――といった場面で驚きのサプライズが。

メインステージの大型モニターには、最新作の「MELTY BLOOD: TWI-LUMINA（メルティブラッド：トワイルミナ）」の映像が映し出された。まさかの発表に、観戦者だけでなく、登壇者からも割れんばかりの大きな歓声が上がった。「MELTY BLOOD」はまだまだ終わらないと宣言され、本ステージが終了した。

予想していなかった新作発表に歓喜する選手たち

「EVOJ2026」の激闘を勝ち抜いたゆった選手へインタビュー

激闘を終えたばかりのゆった選手に、優勝した感想を伺うと、「繰り返しにはなってしまうんですけど、前回のEVO Japanからずっとリベンジしようとやり込んできましたので嬉しいです」と今の心境を語る。

決勝戦を振り返ってどのような印象かを聞くと、「対戦相手のもあい選手ですが、気持ちが乗ってくるとものすごい強いプレーヤーなので、3本取られてリセットされたときはかなり悪い流れかなと思いました。なんとか巻き返すことができて良かったです」と振り返る。

リセットをされたときになぜ最後まで翡翠を貫いて使ったのかについて伺うと、「翡翠を使うのを貫いたというよりは、自分がもう1人使っているキャラのマーリオゥがもあい選手に対して勝率があまり良くなかったので、翡翠で行けるというより“翡翠でやるしかない”という気持ちでした」とのことだ。

新作の発表については、「めちゃくちゃ嬉しいです。軽く調整が入るかなくらいに思っていたんですけど、まさか新キャラもいて、本当に驚きと嬉しい気持ちでいっぱいです」と、力強く答えてくれた。新作の調整で期待したいことは、「連続ガード連携だったりが現状強すぎる部分があるので、システムでガードから切り返せるようなものがあってもいいのかな」とコメント。

新作で期待しているキャラクターについて伺うと、「今日発表されたレンが自分はかなり出てほしいと思っていたんで、レンですね」と嬉々として語る。

最後に、来年「MELTY BLOOD」の大会が開催されるとしたらその目標はと問われると、「優勝を目指してやり込んでいきたいと思っています」という迷いのない答えをいただいた。

2027年初頭にシリーズ最新作「MELTY BLOOD: TWI-LUMINA」の発売も決定し、来年もさらなる盛り上がりが期待できそうだ。