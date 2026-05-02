Ž¢6²¯±ßºÛÈ½Ž£¤ÈŽ¢¥ä¥¯¥¶Ž£¤ò»È¤Ã¤Æ¸ÀÏÀÉõ»¦¡ÄË½ÏªËÜ¤ÎÃø¼Ô¤¬ÌÜ·â¤·¤¿»ëÄ°Î¨¤Î½÷²¦Ž¥ºÙÌÚ¿ô»Ò¤Î¸ÈÂ©¤Ê¥¦¥é¤Î´é
¢£ºÙÌÚ¿ô»Ò¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡Ö6²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¡×
ºÙÌÚ¿ô»Ò¤¬6²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦±½¤Ï»öÁ°¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£6²¯±ß¤È¤Ï¤É¤³¤ò¤É¤¦²¡¤»¤Ð½Ð¤Æ¤¯¤ë¥«¥Í¤«ÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÙÌÚ¤È¤¹¤ì¤Ð¹â³ÛÁÊ¾Ù¤Ç»ä¤ÎÏ¢ºÜ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÁàºî¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
6·î7Æü¡¢ÊÔ½¸Éô·ÐÍ³¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºÙÌÚ¤ÎÁÊ¾õ¤ò¸«¤¿¡£ÀÁµá³Û¤¬6²¯1256Ëü7400±ß¡¢ÁÊ¾õ¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë°õ»æ³Û¤À¤±¤Ç185Ëü9000±ß¡£¤³¤±¤ª¤É¤·¤Î¹â³Û¤Ë¤Ïº£¤µ¤é¶Ã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈï¹ð¡×¤ËÌ¾»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Ìî´Öº´ÏÂ»Ò¡Ë¤È¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢É®¼Ô¤Î¹Â¸ý¤ÎÌ¾¤¬¤Ê¤¤¡£½µ´©¸½ÂåÊÔ½¸Ä¹¤ÎÌ¾¤â¤Ê¤¤¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£
»ä¤ÎÏ¢ºÜ¤¬ºÙÌÚ¤ÎÌ¾ÍÀ¤È¿®ÍÑ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤ÏÈ¯¹Ô¸µ¡¢ÊÔ½¸Ä¹¡¢¼¹É®¼Ô¤Î»°¼Ô¤òÏ¢Ì¾¤ÇÁÊ¤¨¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¹Â¸ý¤Ï¡ÖÁÊ³°¡×¤Ê¤Î¤À¡£¹Â¸ý¤¬µ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤â¤Ê¤ª½ñ¤¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£ºÙÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀµ¤ËÁþ¤¸µ¶§¤¬¹Â¸ý¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£Èï¹ð¤¬¹ÖÃÌ¼Ò¤À¤±¤À¤Ã¤¿¥ï¥±
¤Ê¤¼¹Â¸ý¤ò¡ÖÁÊ³°¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î¸å¤âÏ¢ºÜ¤òÂ³¤±¤ë¹Â¸ý¤Î¤·¤Ä¤³¤¤ÄÉµÚ¤ò¶²¤ì¤¿¤Î¤«¡¢È¯¹Ô¸µ¤ÈÉ®¼Ô¤È¤ÎÊ¬ÃÇ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤â¤Á¤í¤óºÙÌÚÂ¦¤Ë¤Ï»ä¤òÄÉ²ÃÄóÁÊ¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥Ï¥Ê¤«¤é¹Â¸ý¤òÈï¹ð¤Ë²Ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢ºÛÈ½Á´ÂÎ¤Î¿¿·õ¤µ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¡£
ºÙÌÚ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¼èºà¤Èµ»ö¤ÎÁ´ÍÆ¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ï¹Â¸ý¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¹Â¸ý¤ÏÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÛÈ½¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬»²²Ã¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÊä½õ»²²Ã¡×¤¬¤¢¤ë¡£Ëü°ì¡¢¹Â¸ý¤¬ºÛÈ½¤òËµ´Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ÖÃÌ¼Ò¤¬ºÙÌÚ¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢¹Â¸ý¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤Ë6²¯±ßÍ¾¤ÎÂçÂ»³²¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¹Â¸ý¤Î¿®ÍÑ¤ÏÊøÍî¤·¡¢¹Â¸ý¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
»ä¤Ï¤³¤ÎºÛÈ½¤ÎÍø³²´Ø·¸¿Í¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤âºÛÈ½¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ºÙÌÚ¤Î»ý¤ÄË½ÎÏÃÄº¹ÇÛ¤Î¶¯¤µ
¤È¤³¤í¤¬Êä½õ»²²Ã¤¹¤ë¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬·óÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Èï¹ð¤ÈÊä½õ»²²Ã¿Í¤ÏÍø³²¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ú¤ÆÁ°¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤ÏÃÓÂÞ¤Î¾®¸«»³ÈËÊÛ¸î»Î¡¢¤½¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃÝÇ·ÆâÌÀÊÛ¸î»Î¡Ê¸å¤ËÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ²ñÄ¹¡¢ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñÉû²ñÄ¹¡Ë¤Î2¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÊä½õ»²²Ã¤ÎÂåÍý¿Í¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Î¾ÊÛ¸î»Î¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤Î»É½ý»ö·ï¤Ç»³·òÁÈ¡¦°æ¾åË®ÍºÁÈÄ¹¤é¤òÁÊ¤¨¤ëÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤â°ú¤¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÙÌÚÂ¦¤Ï5¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ã´Åö¤Î°¤Éô¹ÝÊÛ¸î»Î¤Ï9·î¡¢Êä½õ»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Â¸ý¤Î°Õ¸þ¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹Â¸ý¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¿³Íý¤ÎÆâÍÆ¤òÃà°ìµ»ö²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¸À¤Ã¤Æ¤Ï°¤¤¤¬¡¢ºÙÌÚÂ¦¤ÎÊÛ¸î¿Ø¤Ï¤ªÁÆËö¤Ç¡¢µ»ö²½¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤¾Úµò¤ò°ìÅÙ¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤è¤¯¸À¤¦¤¼¡¢¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
12·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Êä½õ»²²Ã¤¬ºÛÈ½´±¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢»ä¤Ï²¿ÅÙ¤«½àÈ÷½ñÌÌ¤äÄÄ½Ò½ñ¤ò½Ð¤·¡¢ºÙÌÚÂ¦¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤È¡¢ºÙÌÚÂ¦¤Ï2007Ç¯6·î¡¢»ä¤Ë°µÎÏ¤ò³Ý¤±¤¿»Ê¶½¶È¡¦¿¹·ò»ÊÁÈÄ¹¤òÌ¾¸Å²°¤Î¸ø¾Ú¿ÍÌò¾ì¤Ë½ÐÆ¬¤µ¤»¡¢¥¦¥½¤Ç¸Ç¤á¤¿ÄÄ½Ò½ñ¤òºîÀ®¡¢½ðÌ¾Æè°õ¤·¤Æ²æ¡¹¤ÎÁ°¤ËÄó¼¨¤·¤¿¡£
¿¹ÁÈÄ¹¤Ï¾Ú¿ÍÀÊ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂØ¤ï¤ê¤Ë¸ø¾Ú¿ÍÌò¾ì¤Ç¶¡½Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤é¤·¤¤¡£ÄÌ¾ï¤ÏÍÑ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤°ÛÎã¤ÎÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£Ë¡Åª¤Ë¸úÎÏ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤È¤â¤¢¤ì¡¢ºÙÌÚ¤Î»ý¤ÄË½ÎÏÃÄº¹ÇÛ¤Î¶¯¤µ¤ò¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»×¤¤¤¬¤·¤¿¡£
¢£¡Ö100Ëü±ß¤Î»¥Â«¡×¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¿
¤À¤¬¡¢¿¹ÁÈÄ¹¤ÎÄÄ½Ò½ñ¤Ë¤Ï»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯Ç÷ÎÏ¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹Í¤¨¤ì¤ÐÌµÍý¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥ä¥¯¥¶¤Ï²ÈÂðÁÜº÷¤Ê¤É¤òÉÑÈË¤Ë¼õ¤±¤ë¤«¤é¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¼è¤é¤Ê¤¤¡£
ÂÐ¤·¤Æ»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦Çä¤Ç¤Ï¼èºà¤·¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£ÌÊÌ©¤µ¡¢åÌÌ©¤µ¡¢Àµ³Î¤µ¤ÎÅÀ¤Ç¥ä¥¯¥¶¤ÏÌäÂê¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¿¹ÁÈÄ¹¤ÎÄÄ½Ò½ñ¤Ï¥¦¥½¤Ç¸Ç¤á¤¿ºÙÌÚÂ¦¤ËÎ©¤Á¡¢ºÙÌÚ¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÌÜÅª¤ò»ý¤Ä¤«¤é¡¢¥¦¥½¤Ë¥¦¥½¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ç÷ÎÏ¤Î½Ð¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
ÄÄ½Ò½ñ¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÁÈÄ¹¤¬ÆîÀÄ»³¤Ç»ä¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2006Ç¯2·î3Æü¤À¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÏÂ©»Ò¤¬»É¤µ¤ì¤¿·ï¤Ç»°Âë½ð¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£»°Âë½ð¤ÎÄ°¼è½ñ¤Ë¤Ï·îÆü¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ã´Åö·ÙÉô¤Î½ðÌ¾¤â¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤Î¥³¥Ô¡¼¤òÄó½Ð¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë¿¹ÁÈÄ¹ÄÄ½Ò½ñ¤Î¥¦¥½¤òÏÀÇË¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¶Ã¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿¹ÁÈÄ¹¤È»ä¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¸½¶âÆþ¤ê¤ÎÉõÅû¤ò¼õ¤±¼è¤ì¡¢¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤È¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¿¹ÁÈÄ¹¤ÎÄÄ½Ò½ñ¤Ç¤Ï¹ÎÄê¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÙÌÚÂ¦¤Î°¤Éô¹ÝÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤Ï¡Ö¥¦¥½¤À¡£¹Â¸ý¤Ï»³·òÁÈ¤Ë100Ëü±ß¤Î»¥Â«¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ÈÇ÷¤é¤ì¤¿¡¢¤ÈºÇ¶á¡¢»¨»ï¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬Ã»Æü·î¤Î´Ö¤ËÆóÅÙ¤âµ¯¤³¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶¯ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¤¤Á¤ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Î¸æÎé¤À¤«¤é¡×
¤·¤«¤·¡¢¿¹ÁÈÄ¹¤ÎÄÄ½Ò½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÉõÅû¤ÎÀ³Ê¤òÊÑ¤¨¤¿¾å¡¢¤Þ¤ë¤¤ê¥¦¥½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¿¹ÄÄ½Ò½ñ¤Î¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Òµ¢¤êºÝ¡¢»ä¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸æÎé¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿ÃãÉõÅû¡Ê¿¹ÁÈÄ¹Ãð¡¦¸½¶â50Ëü±ßÆþ¤ê¡Ë¤ò¹Â¸ý¤ËÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï»ÂåÌÜ¤ä¿ÆÉã¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤«¤é½Ð¤·¤¿¤ª¥«¥Í¤Ç¤¹¡£
¹Â¡Ö¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃÝ½ñË¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡×
»ä¤ÏÀèÆü¤ÎÀÜÂÔ¤ÏÃÝ½ñË¼¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃÝ½ñË¼¤Î¼êÁ°¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¹Â¸ý¡¦Ã±¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÇÃëÈÓ¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤À¤±¡£¤â¤È¤â¤È¸æÎé¤ò¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²ñ¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£
¿¹¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢»¨»ï¼Ò¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤¿¤¬¤¤Á¤ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Î¸æÎé¤À¤«¤é¡¢ÊÌ¤Ë»¨»ï¼Ò¤Î¿Í¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×
¹Â¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê¿¹ÁÈÄ¹¡¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¸Ç¼¡Ë
¿¹¡Ö¤¢¤ó¤¿¤â´è¸Ç¤À¤Ê¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¼¡¤Î¥á¥·Âå¤È¤·¤ÆÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¤é¡£ÀèÀ¸¡¢¶äºÂ¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤¢¤ë¡©¡×
¹Â¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¿¹¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤·¤¿¤é¤³¤Î¥«¥Í¤Çº£ÅÙ¤Ï¶äºÂ¤ÎÅ¹¹Ô¤³¤ä¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈÓ¿©¤ª¤¦¡£ÃÝ½ñË¼¤Î¿Í¤Ë¤â¤è¤í¤·¤¯¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¤è¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¤é¤Ê¡×
¹Â¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢£¡ÖºÙÌÚÍí¤ß¤Îµ»öÄÙ¤·¡×¤òÈÝÄê
»ä¤¬º¹¤·½Ð¤·¤¿¤ª¥«¥Í¤¬¤³¤Î´Ö¤ÎÀÜÂÔ¤Î¸æÎé¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÆÊ¬¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¸æÎé¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹Â¸ý¤âÅöÁ³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹
¡Ê¹Â¸ý¡¦¤¼¤ó¤¼¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥¦¥½¤À¤«¤é¡£¹Â¸ý¤Ïüâ»³¼ãÆ¬¤Î¤³¤È¤ò¤Õ¤Ä¤¦¤Ë½ñ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¤è¤¯½ñ¤¤¤Æ¡×¤â¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£
»ä¤¬¹Â¸ý¤Ë¤ª¥«¥Í¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Â¸ý¤¬ºÙÌÚ¿ô»Ò¤Î¼èºà¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¸å¤Çµ¢¤êºÝ¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÙÌÚÍí¤ß¤Îµ»öÄÙ¤·¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤ª¥«¥Í¤ò½Ð¤·¤¿¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÙÌÚ¤Î¤³¤È¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð¼èºà¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤Î¤Û¤¦¤Ç¡¢¸æÎé¤ò¤â¤é¤¦¤Ù¤¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¸æÎé¤òÅÏ¤¹¶Ú¹ç¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¯¤é¤¤¤À¤ì¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹
¡Ê¹Â¸ý¡¦Á°µ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¹Â¸ý¤Ï¤³¤Î¤È¤ºÙÌÚ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£ºÙÌÚ¤òÃ¬¤Î¤è¤¦¤ËÏÆ¤«¤é¤Î¼èºà¤È¤¤¤¦±ì¤Ç¤¤¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢½Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤µ¤»¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£
¿¹ÁÈÄ¹¤ÎÄÄ½Ò½ñ¤ÎÊÌ¤Î²Õ½ê¤Ç¤Ï¡¢»ä¤Î°¸ý¤ò¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤òÆÉ¤à¤«¤®¤ê¡¢¿¹ÁÈÄ¹¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¢£¤½¤·¤Æ¡¢ºÙÌÚ¿ô»Ò¤ÏÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿
¥Û¥ó¥È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÙÌÚ¤Î°ì·ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¿¹ÁÈÄ¹¤ò¼èºà¸»¤È¤·¤Æ¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ø¸ÞÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡Ù¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢10²ó°Ê¾å¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¿ÅÏÊÕË§Â§ÁÈÄ¹¤ò¼èºà¸»¤Ç¤Ê¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤ÉÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¹ÁÈÄ¹¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Î¿¦¶ÈÎÑÍý¤Ï¡¢»ä¤¬½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤ò¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤Ë6²¯±ß¤ÎÂ»¼º¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£ÂÐ¹³¾å¡¢Ï¢ºÜ¤ÎÂè4²óÌÜ¤Ç¡ÖºÙÌÚ¿ô»Ò¤ÏË½ÎÏÃÄºÇ¹â´´Éô¤Ë»ä¤Î¸¶¹Æ¤Ä¤Ö¤·¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¤Ä¤¤°ìÈ¯¤ò¸«Éñ¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤Þ¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï2008Ç¯5·î¡¢ºÙÌÚ¿ô»Ò¤È¿¹·ò»ÊÁÈÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ¹Â¸ý¤ÈÅö»þ¤Î½µ´©¸½ÂåÊÔ½¸Ä¹¡¦²ÃÆ£À²Ç·»á¤Î4¿Í¤òË¡Äî¤ËÎ©¤¿¤»¡¢¾Ú¸À¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡Ö¾Úµò¿½½Ð½ñ¡×¤òºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ï»ä¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ºÙÌÚÂ¦¤Ï¤³¤ì¤Ç¹øºÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¼Õ¤ì¤Ð¡¢6²¯±ßÍ¾¤ÎÀÁµá¤Ï°ú¤Ã¹þ¤á¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢7·î14Æü¤Ë¤Ï²²ÌÌ¤â¤Ê¤¯ÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£²æ¡¹¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¾¡ÁÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥ä¥Ð¥¤»ö¼Â¤Î¸ÒÅÉ¡×¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿
¤¹¤Ç¤ËºÙÌÚ¤Ï¤½¤ÎÇ¯3·î¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤«¤é¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¹¬¤»¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤±¡Á¥«¥º¥«¥º¤ÎÊõÏÃ¡Á¡Ù¤ÈTBS·Ï¡Ø¥º¥Ð¥ê¸À¤¦¤ï¤è¡ª¡Ù¤Î2ËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢2ÈÖÁÈ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ºÙÌÚ¤Î¹ßÈÄ¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤éºÙÌÚ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¹ß¤ê¤¿°Ê¾å¡¢ÌµÍý¤ËÌµÍý¤ò½Å¤Í¤ÆÁÊ¾Ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¡¢¸ø±×¤Ë¤«¤Ê¤¦µ»ö¤ò½ñ¤¡¢½ÐÈÇ¤·¡¢½ÐÈÇÊª¤ò¹¹ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ºÙÌÚÍðÁÊ¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢µÕ¤ËºÙÌÚ¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¤È¤µ¤¨Åö»þ¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÙÌÚ¤ÏÁÊ¾Ù¤ò¼Ò²ñÅª¤ÊÌÜ¤¯¤é¤Þ¤·¤È¥ä¥Ð¥¤»ö¼Â¤Î¸ÒÅÉ¤Ë»È¤Ã¤¿¡£ÁÊ¾Ù¤ÎÌÜÅª³°»ÈÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£µö¤·¤¬¤¿¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ÁÊ¤¨¤é¤ì¡¢Êä½õ»²²Ã¤·¤¿Â¦¤Ï¸¶¹ðºÙÌÚ¤ÎÁÊ¤¨¤Î¼è¤ê²¼¤²¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«ÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¡£
¼Â¼ÁÅª¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¦¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
¹Â¸ý ÆØ¡Ê¤ß¤¾¤°¤Á¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È
1942Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£¡Ø¿©Æù¤ÎÄë²¦¡Ù¤Ç2004Ç¯¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØË½ÎÏÃÄ¡Ù¡Ø»³¸ýÁÈ»°¹ñ»Ö ¿¥ÅÄå«À¿¤È¤¤¤¦ÃË¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È ¹Â¸ý ÆØ¡Ë