【最終日】Amazon GW スマイルSaleで飲食料品が最大49%OFFに
2026年5月3日まで「Amazon GW スマイルSale」が開催中です。今回は、ミネラルウォーターやお茶、パスタなどの飲食料品をご紹介。自宅まで配送してくれるAmazonだからこそ、ペットボトル飲料などのまとめ買いにぴったりです。セールは本日最終日なのでお見逃しなく！

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「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本

1,112円 → 958円（14%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Amazonブランドでコスパ抜群。「富士山の天然水」


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by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)

1,347円 → 1,279円（5%オフ）

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Amazonブランドの炭酸水「富士山の強炭酸水」


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by Amazon 炭酸水 500ml ×24本 富士山の強炭酸水 バナジウム含有 強炭酸水 ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本 強炭酸水 ペットボトル 500ミリリットル (Smart Basic)

1,561円 → 1,425円（9%オフ）

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ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

爽健美茶 600ml PET コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,360円 → 1,891円（44%オフ）

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香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本

2,158円 → 1,896円（12%オフ）

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爽健美茶

【Amazon.co.jp限定】 やかんの麦茶 from 爽健美茶 2L PET ラベルレス ×8本

1,664円 → 1,387円（17%オフ）

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濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,117円 → 1,916円（9%オフ）

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血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」


カゴメ トマトジュース

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】

3,272円 → 2,944円（10%オフ）

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すっきりした甘さと微炭酸の爽やかな飲み心地「MATCH（マッチ）」


Match(マッチ)

大塚食品 MATCH マッチ 大塚食品 MATCH マッチ ペットボトル ビタミン ミネラル 微炭酸 リフレッシュ チャージ ビタミンC 350mg 500ミリリットル (x 24)

3,370円 → 1,705円（49%オフ）

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糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」


コカ・コーラ ゼロ(Coca-Cola Zero)

コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本

2,496円 → 2,080円（17%オフ）

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エナジードリンクの定番「レッドブル」


Red Bull

Red Bull レッドブル エナジードリンク バラエティーパック 【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

5,132円 → 4,032円（21%オフ）

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ゴクゴク飲めて、すっきり後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」


Nescafe

ネスカフェ ボトルコーヒー 【 コーヒー ペットボトル 】ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス 900ml×12本,アイスコーヒー,ブラックコーヒー

2,333円 → 1,896円（19%オフ）

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Amazonブランドのオイル不使用シーチキン 70g×12缶


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by Amazon オイル不使用 シーチキン マイルド 70g ×12缶

2,010円 → 1,589円（21%オフ）

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カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート


チョコレート効果

チョコレート効果 明治大容量シリーズ チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg

6,210円 → 4,336円（30%オフ）

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精米直後のおいしいお米を楽しめる。国産米100%のパックご飯


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by Amazon パックご飯 国産米 100% レトルト食品(10種) by Amazon パックご飯 国産米 180g×24個 低温製法米

3,829円 → 3,275円（14%オフ）

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植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー セット ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

1,923円 → 1,536円（20%オフ）

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5種20食。すき家の食べ比べセット


すき家

すき家 食べ比べセット すき家 食べ比べセット5種20食【牛丼×牛カルビ丼×豚生姜焼き丼×炭火やきとり丼×横濱カレー】【どんぶり/おかず】 (冷凍食品 レンジか湯せんで簡単調理)

9,000円 → 5,480円（39%オフ）

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その他のおすすめ商品


Nescafe

ネスカフェ ゴールドブレンド 【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド 115g 【 57杯分 】【 瓶 】【 インスタント 】【 ブラックコーヒー 】

1,554円 → 1,178円（24%オフ）

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野菜一日これ一本

カゴメ 野菜一日これ一本 カゴメ 野菜一日これ一本 200ml紙パック×24本(食物繊維 カリウム ビタミンA リコピン カルシウム)

2,952円 → 2,496円（15%オフ）

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ロッテ

ロッテキシリトールボトルシリーズ ロッテ キシリトールガム 7種アソートボトル 133g

821円 → 558円（32%オフ）

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