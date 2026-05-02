【最終日】Amazon GW スマイルSaleで飲食料品が最大49%OFFに
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「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル
【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本
1,112円 → 958円（14%オフ）
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Amazonブランドでコスパ抜群。「富士山の天然水」
by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)
1,347円 → 1,279円（5%オフ）
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Amazonブランドの炭酸水「富士山の強炭酸水」
by Amazon 炭酸水 500ml ×24本 富士山の強炭酸水 バナジウム含有 強炭酸水 ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本 強炭酸水 ペットボトル 500ミリリットル (Smart Basic)
1,561円 → 1,425円（9%オフ）
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ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」
香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」
【Amazon.co.jp限定】 やかんの麦茶 from 爽健美茶 2L PET ラベルレス ×8本
1,664円 → 1,387円（17%オフ）
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濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】
3,272円 → 2,944円（10%オフ）
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すっきりした甘さと微炭酸の爽やかな飲み心地「MATCH（マッチ）」
大塚食品 MATCH マッチ 大塚食品 MATCH マッチ ペットボトル ビタミン ミネラル 微炭酸 リフレッシュ チャージ ビタミンC 350mg 500ミリリットル (x 24)
3,370円 → 1,705円（49%オフ）
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糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」
2,496円 → 2,080円（17%オフ）
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エナジードリンクの定番「レッドブル」
Red Bull レッドブル エナジードリンク バラエティーパック 【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
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ゴクゴク飲めて、すっきり後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」
ネスカフェ ボトルコーヒー 【 コーヒー ペットボトル 】ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 ラベルレス 900ml×12本,アイスコーヒー,ブラックコーヒー
2,333円 → 1,896円（19%オフ）
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Amazonブランドのオイル不使用シーチキン 70g×12缶
カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート
チョコレート効果 明治大容量シリーズ チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg
6,210円 → 4,336円（30%オフ）
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精米直後のおいしいお米を楽しめる。国産米100%のパックご飯
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3,829円 → 3,275円（14%オフ）
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植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」
ケロッグ 素材まるごとプロテインバー セット ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット
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5種20食。すき家の食べ比べセット
すき家 食べ比べセット すき家 食べ比べセット5種20食【牛丼×牛カルビ丼×豚生姜焼き丼×炭火やきとり丼×横濱カレー】【どんぶり/おかず】 (冷凍食品 レンジか湯せんで簡単調理)
9,000円 → 5,480円（39%オフ）
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ネスカフェ ゴールドブレンド 【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド 115g 【 57杯分 】【 瓶 】【 インスタント 】【 ブラックコーヒー 】
1,554円 → 1,178円（24%オフ）
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カゴメ 野菜一日これ一本 カゴメ 野菜一日これ一本 200ml紙パック×24本(食物繊維 カリウム ビタミンA リコピン カルシウム)
2,952円 → 2,496円（15%オフ）
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