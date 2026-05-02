乃木坂46田村真佑、美太もものぞくミニ丈ワンピ姿披露「脚が綺麗すぎてびっくり」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】乃木坂46の田村真佑が5月1日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】27歳乃木坂メンバー「スタイル抜群」と話題の美太ももチラ見せコーデ
田村は、黒のハートの絵文字と共にシャッターの前での写真を複数枚投稿。ボリュームのある黒色のミニ丈ワンピースにロングブーツを合わせたオールブラックコーディネートを披露している。ミニ丈ワンピースからは引き締まった脚がチラリと覗いている。
この投稿にファンからは「似合いますね」「脚が綺麗すぎてびっくり」「スタイル抜群です」「可愛すぎます」「黒コーディネート素敵」「上品です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳乃木坂メンバー「スタイル抜群」と話題の美太ももチラ見せコーデ
◆田村真佑、ミニ丈ワンピースから美脚チラリ
田村は、黒のハートの絵文字と共にシャッターの前での写真を複数枚投稿。ボリュームのある黒色のミニ丈ワンピースにロングブーツを合わせたオールブラックコーディネートを披露している。ミニ丈ワンピースからは引き締まった脚がチラリと覗いている。
◆田村真佑の投稿に反響
この投稿にファンからは「似合いますね」「脚が綺麗すぎてびっくり」「スタイル抜群です」「可愛すぎます」「黒コーディネート素敵」「上品です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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