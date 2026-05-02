「Ｍａｔｔ Ｒｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが２日までに自身のＳＮＳを更新。１億円以上を美容整形に投じたことが話題の美容家のアレン様との２ショットを披露した。

Ｍａｔｔはインスタグラムに「昨日公開された動画、拝見致しました。皆様からも沢山ＤＭ頂きました。みてくださった皆様ありがとうございました。改めて思い返したら、本当に楽しい旅行でした。」と、アレン様がＹｏｕＴｕｂｅにアップした動画について言及。「アレンちゃん、今日で仲直りね。私の方こそ、ごめんなさい。あれから会えてないからちゃんと会って話しましょうね」とアレン様に謝罪し、「（＊１枚目はちょっと前にプライベートで行った２人旅の写真）」と記し、一緒に食事を楽しむ様子をアップした。そして最後に「大好きよ」と愛のこもったメッセージで投稿を締めた。

この投稿にファンからは「仲直り良かったです」「深い愛に感動しました」「ｍａｔｔ姉さんとアレン様のコンビ大好き」「これからもアレン様とずットン仲良くして下さぃませネッ」「これからもアレン様とＭａｔｔ姐さんの仲睦まじい様子を見せていただけたら幸福人生です」「仲直りされましたか！よかった」「お二人の仲がさらに深まることをお祈りしています」などの声が寄せられている。