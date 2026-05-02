俳優の鈴木福さん（21）が、2026年4月29日にXとインスタグラムを更新。普通自動車の運転免許を取得したことを報告した。

「限定解除じゃなくて...」

鈴木さんはSNSで「今日は4/29(よいふくの日)ということで良い報告を...」と切り出し、「運転免許を取得しました！！」と投稿。免許証の写真を公開した。

「眼鏡等」や、「普通車はAT（オートマチック・トランスミッション）車に限る」などと記載される「免許の条件等」の欄には、何も書かれていない。

鈴木さんは「＃限定解除じゃなくてちゃんとMT（マニュアル・トランスミッション）だよ」と、ハッシュタグでアピールした。

Xユーザーからは「あんなに小さかった福くんも、MTを取れるようになったのか」「凄い！ MTで取得したんや！」「MT免許の鈴木福アツい」「福くんMTで取ってんのイカす」などのコメントが書き込まれている。

また、免許証の証明写真には「免許証の写真こんな爽やかなの見た事ない」「免許の写真、イケメンでいいな」といった反応も寄せられている。