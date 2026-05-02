モデル・森絵里香、44歳誕生日に第1子妊娠を発表「この尊い日々を大切にしていきたい」2024年に再婚
【モデルプレス＝2026/05/02】モデルの森絵里香（44）が5月2日、自身のInstagramを通じて妊娠を発表した。
【写真】44歳モデル、安産御守持った妊娠報告ショット
森は「今年も無事、健康に誕生日を迎えることができました いつも支えてくれる優しい夫や、温かい家族 応援してくださる皆さまのお陰です ありがとうございます」と誕生日を迎えたことを報告。そして「そして今日はご報告があります」と前置きし「私事で大変恐縮ですがこの度、新しい命を授かりました」と妊娠を発表し、「急な入院もあり仕事関係の方々や家族、皆さまにはご心配をおかけしてしまいましたが…今は元気に過ごしております」と近況をつづった。
最後には「まだまだ不安なことも多いですが、今はこの尊い日々を大切にしていきたいと思います」と結んでいる。投稿では、安産御守を2人で持った手の写真を投稿している。（modelpress編集部）
雑誌「プチセブン」にてデビューし、2001年からは雑誌「with」専属モデル、2011年11月号からは「AneCan」専属モデルとして長期にわたり第一線で活躍。2015年2月に一般男性と結婚し、2022年4月に離婚。2024年1月には、再婚を発表していた。
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【写真】44歳モデル、安産御守持った妊娠報告ショット
◆森絵里香、妊娠を報告
森は「今年も無事、健康に誕生日を迎えることができました いつも支えてくれる優しい夫や、温かい家族 応援してくださる皆さまのお陰です ありがとうございます」と誕生日を迎えたことを報告。そして「そして今日はご報告があります」と前置きし「私事で大変恐縮ですがこの度、新しい命を授かりました」と妊娠を発表し、「急な入院もあり仕事関係の方々や家族、皆さまにはご心配をおかけしてしまいましたが…今は元気に過ごしております」と近況をつづった。
◆森絵里香プロフィール
雑誌「プチセブン」にてデビューし、2001年からは雑誌「with」専属モデル、2011年11月号からは「AneCan」専属モデルとして長期にわたり第一線で活躍。2015年2月に一般男性と結婚し、2022年4月に離婚。2024年1月には、再婚を発表していた。
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