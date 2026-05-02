関東全域の激戦区を束ねる「ルシーグ横浜」の新たな監督に、十八世名人の資格を持つ森内俊之九段（55）が就任した。まずレジェンドが挑むのは、5月9日にドラフト会議が放送される『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』だ。

【映像】「思うようには…」と悩む森内九段の表情

本大会は、『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』の2つの遺伝子を引き継ぐ新たな棋戦だ。5人1組、地域を背負う8つのチームが日本一をかけ戦う。監督は4人の棋士を2段階のドラフトで指名し、第1段階の「地域ドラフト」では所属地域から2名、第2段階の「オープンドラフト」では残されたすべての棋士から2名を指名。また、合意された「監督協定」により、タイトルホルダーとA級棋士は地域ドラフトで指名できず、オープンドラフトで指名権を争う。全チームにタイトルホルダー、A級棋士を指名する権利が発生し、ドラフト会議はかつてない激戦が予想される。

「（監督就任の）依頼がきた時びっくりしましたけども、考えた末に光栄なことですし、お引き受けすることにいたしました」と、大役への覚悟を口にした森内九段。新たな地域ブロックの指揮官として、チームを牽引する決意を固めている。

今回から導入された新ルールには手応えを感じている。「今まで以上に戦力の均衡がとれていくというか、これからは監督の力量ですとか戦い方によって勝敗が変わってくるケースも出てくるのかなと思っている」と分析し、「自分も大切な役目をいただいて、しっかりやらなくてはいけない」と気を引き締める。

関東全域に広がった指名対象については「選択肢もすごく増えるので、そういう意味では棋士選びが大変」と苦笑い。1人目の指名は決めているものの、「チームが8チームあって一巡目はどうしても競合するというケースが想定されますし、なかなか思うようにいかないと思う」と、激しいくじ引きの争奪戦を覚悟している。

チーム名は「ルシーグ横浜」。神奈川県の鳥であるカモメと、東京都の鳥であるユリカモメにちなみ、「カモメの英語名であるシーガルズっていうのを考えていたんですけれども、少し順番を入れ替えてルシーグとさせていただきました」とアナグラムを用いたスタイリッシュな由来を明かした。

「自分たちのチームもそうですけど他のチームもガラッと陣容が変わってくると思いますので、真っ白な気持ちで戦いたい」と語る森内九段。「その中で新しいメンバーと力を合わせて優勝目指して戦っていきたい」と静かに闘志を燃やす新監督の、5月9日のドラフト采配から目が離せない。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月下旬から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）