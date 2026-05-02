来週の主な予定 米雇用統計と豪中銀政策金利 日本実質賃金 大型連休 来週の主な予定 米雇用統計と豪中銀政策金利 日本実質賃金 大型連休

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来週の主な予定 米雇用統計と豪中銀政策金利 日本実質賃金 大型連休



・三村財務官「大型連休まだ序盤」発言 祝日であっても介入辞さない姿勢

・豪中銀政策金利 インフレ急加速で利上げほぼ確実、SMP見通しに注目

・日本実質賃金 労働市場ひっ迫が賃金押し上げ、3カ月連続プラス見通し

・米雇用統計 雇用者数は前回反動で伸び鈍化へ、失業率は横ばい見通し

・FOMC明け高官発言に注目、7日「緩和姿勢反対」クリーブランド連銀総裁

・NZ雇用統計 失業率は高止まりへ、NZ中銀は「タカ派据え置き」継続か



中国市場はメーデー（労働節）祝日（～5日）



2日（土）

バークシャーハサウェイ年次総会



3日（日）

憲法記念日

OPECプラス月例会合



4日（月）

みどりの日

米製造業新規受注（3月）

ガイNZ中銀外部委員、インフレおよび金融政策について講演

デギンドスECB副総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席

ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演

シムカス・リトアニア中銀総裁、イベント講演

ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演

ドレンツ・スロベニア中銀総裁、金融安定報告公表

コッハー・オーストリア中銀総裁、中央および東ヨーロッパ（CEE）経済会議出席

マックレム加中銀総裁、ロジャーズ上級副総裁、下院財政委員会出席

ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可）

欧州政治共同体会議（5日まで）

ユーロ圏財務相会合

インド州議会選挙結果

アーリー・メイ・バンク・ホリデーのため英国市場休場



5日（火）

こどもの日

豪家計支出（3月）

豪中銀政策金利、四半期金融政策報告（SMP）、ブロック総裁記者会見

スイス消費者物価指数（4月）

米求人件数（3月）

米貿易収支（3月）

米非製造業PMI確報値（4月）

米ISM非製造業景気指数（4月）

パネッタ伊中銀総裁、イベント講演

レーンECBチーフエコノミスト、会議「気候、自然、物価安定」出席

バーFRB理事、ウッズ英中銀副総裁、国際金融規制会議出席（質疑応答あり）

EU財務相理事会



6日（水）

憲法記念日振替休日

NZ雇用統計（第1四半期）

ECB賃金トラッカー

米四半期定例入札

米週間石油在庫統計

米ADP雇用者数（4月）

NZ中銀半期金融安定報告、ブレマン総裁記者会見

レーンECBチーフエコノミスト、中央銀行の独立性について講演

チポローネECB理事、イベント講演

ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議「金融の誤り」出席（質疑応答あり）



7日（木）

日銀議事録（3月18日-19日開催分）

中国外貨準備高 (4月)

米NY連銀インフレ期待（4月）

米新規失業保険申請件数（2日終了週）

デギンドスECB副総裁、欧州金融会議出席

ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席

コッハー・オーストリア中銀総裁、イベント出席

レーンECBチーフエコノミスト、英中銀主催会議出席

シュナーベルECB理事、イベント講演

ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

ハマック・クリーブランド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

ASEAN外相会議

英中銀研究課題（BEAR）会議（8日まで）

英地方選挙・スコットランド議会選挙



8日（金）

日本実質賃金（3月）

カナダ雇用統計（4月）

米雇用統計（4月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（5月）

デギンドスECB副総裁、討論会出席

ベイリー英中銀総裁、英中銀研究課題（BEAR）会議出席

クックFRB理事、金融システムについて講演（質疑応答なし）

ボウマンFRB副議長、ウォラー理事、SF連銀総裁、シカゴ連銀総裁、金融政策会議出席

ASEAN首脳会議（フィリピン、9日まで）

イスラエル格付け見直し



9日（土）

中国貿易収支（4月）

ロシア対ナチスドイツ戦勝記念日



10日（日）

チポローネECB理事、討論会出席



※予定は変更することがあります

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