脱スライスのカギは「右ヒジ」にあり！飛距離アップのコツ

体を動かしにくくてパワーが出せないなど久々のゴルフは飛距離が落ちてしまう。あきらめずに飛ばすスイングのコツがあるとなれば実践しない手はない。

簡単に飛距離アップできる女子プロからのヒントでドライバーをカッ飛ばそう！

球のつかまりがよくなり真っすぐ飛ばせる

体が右に傾くとクラブが寝てしまうので

軸を真っすぐ保ちながら右ヒジを右ワキ腹につけて体の回転で打とう

飛ばすスイングを作るには、右ヒジの使い方が重要なポイント。私は、ダウンスイングで右ヒジを右ワキ腹につける感じで振り下ろします。ピッタリつける必要はありませんが、ヒジを絞ることでクラブがインサイドから下り、球のつかまりがよくなる。これはスライス防止にも有効です。

体が動かなくなると、手打ちになって右ヒジが体から離れがち。するとカット軌道のスライスで球が飛ばなくなるので注意してください。

クラブがインサイドから立って下りてくるのが理想的な動き

ダウンスイングでヒジを絞る感じです！

ヒジが体から離れるほどクラブが外側から下りて飛ばないスライスになる

ヒジが体から離れるのはＮＧ

インサイドから正しく打てる

「私は調子が悪くなるとカット軌道になり、クラブが外から下りてしまうので、右ヒジの通り道をつねにチェックしています」（鶴岡）

いかがでしたか？ このレッスンを参考に練習してみましょう。

鶴岡果恋

●つるおか・かれん／1999年生まれ、神奈川県出身。166㎝。18年のプロテストに合格。飛んで曲がらないドライバーショットが武器。25年シーズは、大東建託・いい部屋ネットレディスと北海道meijiカップで2位。明治安田所属。

構成＝小山俊正、岡田豪太

写真＝相田克己、田中宏幸