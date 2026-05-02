開催：2026.5.2

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 6 - 5 [Dバックス]

MLBの試合が2日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとDバックスが対戦した。

カブスの先発投手はコリン・レイ、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。

1回裏、6番 マイケル・ブッシュ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 2-0 ARI、7番 カーソン・ケリー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 3-0 ARI

3回表、2番 イルデマロ・バルガス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 CHC 3-1 ARI

4回裏、9番 ダンスビー・スワンソン 10球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 4-1 ARI、ピッチャー ザック・ゲーレンがワイルドピッチでカブス得点 CHC 5-1 ARI、3番 アレックス・ブレグマン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 6-1 ARI

6回表、9番 ホルヘ・バロッサ 初球をバント サードへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 CHC 6-2 ARI、1番 ヘラルド・ペルドモ 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでDバックス得点 CHC 6-5 ARI

試合は6対5でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのコリン・レイで、ここまで4勝1敗1S。負け投手はDバックスのザック・ゲーレンで、ここまで1勝2敗0S。カブスのウェブにセーブがつき、0勝1敗1Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.314となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 06:18:07 更新