4月から放送が始まった日本テレビ系の報道番組『追跡取材 news LOG』。日テレとしては『真相報道 バンキシャ！』以来24年ぶりの新たな報道番組となった。

日テレ肝いりの新番組『news LOG』だが、春の改編としては異例の4月下旬スタートとなった。

「この時期に始まる新番組は通常4月一週目から放送が開始されますが、『news LOG』の初回放送は4月25日とかなり遅めのタイミングでした。ここにはメインキャスターを務める和久田アナの存在が関係しているんです」と語るのは日テレ関係者。

NHKの看板アナだった和久田麻由子アナウンサー（37）の民放への“鞍替え”としても注目されていた『news LOG』だが、

「和久田アナは3月末までNHKに務めていたので、4月一週目から『news LOG』を始めるとなると切り替えるための時間が少なすぎる。そこで和久田アナの準備期間をしっかりと取るために、放送開始は4月下旬となったのです」（前出・日テレ関係者）

そしてもうひとつ、和久田の“民放初挑戦”はこんな懸念も生んでいた。

「NHKの生放送は1秒単位で厳格に進行しますが、民放はCMの入りやスポンサーへの配慮などもあり、かなり勝手が違います。和久田アナをいきなり一人でメインに起用するのはかなりリスクがあるとして、もう一人“調整役”を出演させようという判断になったといいます」（前出・日本テレビ関係者）

しかしこの調整役のキャスティングが難航したのだという。

「若手アナも候補に挙がっていましたが、失言や炎上といった不測の事態にも対応できるスキルがあったほうがいいという理由で見送られました。最終的には『news every.』で百戦錬磨の森圭介アナウンサー（47）が抜擢されましたが、このキャスティングがなかなか決まらなかったこともあり、放送開始を後ろ倒しにしたようです」（前出・日本テレビ関係者）

初回の世帯平均視聴率は3.8％、個人視聴率は2.1％（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）と、苦戦スタートとなった『news LOG』。“最強の相棒”の力を借りて、和久田はどう巻き返すかーー。