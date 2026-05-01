この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「ミッション消えて高単価祭り？跨ぎクエが来週は減額でどうなるのか…《Uber Eats・ロケットナウ配達員》」を公開しました。動画では、ゴールデンウィーク期間中の豪雨の中でフードデリバリー稼働を行い、Uber Eatsとロケットナウの最新の単価事情や効率的な稼ぎ方の実態をリポートしています。



この日の東京都内は、午前中から猛烈な雨に見舞われました。せーけんさんは屋根付きのバイクで稼働を開始しますが、Uber Eatsは雨の日の特別報酬である「雨クエスト」や「謎クエスト」が付かず、厳しい状況。一方でロケットナウは、この日から従来の「ミッション」が廃止され、代わりに「全国特別料金」として通常単価に報酬が上乗せされる仕様に変更されていました。



実際にロケットナウで稼働を始めると、驚くべき高単価のオファーが続出します。同店舗でのダブル配達で2,000円超えや、トリプル配達で約4,000円の売上になるなど、普段では見られない金額が次々と舞い込みます。せーけんさんは「ミッションないから、これぐらい出してくれて普段のロケットのミッションと同じぐらいという感じかな」と語り、順調に配達を重ねていきました。結果として、雨が降っていた約4時間で13件を配達し、15,438円の売上を記録。時給換算で約3,850円という結果に「今日は本当ロケットに救われたな」と安堵の表情を見せました。



しかし、午後3時を過ぎて雨が完全に上がると状況は一変します。ロケットナウのオファーは通常単価に戻り、Uber Eatsもショート距離で300円台になるなど、天候による単価の激しい落差が浮き彫りになりました。動画の終盤では、他の配達員から寄せられた「Uberのみで時給4～5,000円超え」といった好調な報告や、「跨ぎクエストの報酬が減額された」といった厳しい声も紹介されています。



天候やプラットフォームの仕様変更に大きく左右されるデリバリー事情。状況に応じて複数のサービスを比較・活用する柔軟な立ち回りは、デリバリー配達員として効率よく稼ぎたい人にとって大いに参考になる内容となっています。