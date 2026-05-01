声優の肉筆、Xで当たる5名限定抽選！ ミリオンモンスター「星系観測機体ステラ＝ヴォイド」リリース記念・中村カンナさん直筆サイン色紙プレ

記事ポイント スマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラクター「星系観測機体ステラ＝ヴォイド」のリリースを記念したプレゼントキャンペーンが5月1日より開催声優・中村カンナさんが直筆したサイン色紙が抽選で5名様に当たる公式Xアカウントのフォロー＆リポストで2026年5月15日まで応募可能 スマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラクター「星系観測機体ステラ＝ヴォイド」のリリースを記念したプレゼントキャンペーンが5月1日より開催声優・中村カンナさんが直筆したサイン色紙が抽選で5名様に当たる公式Xアカウントのフォロー＆リポストで2026年5月15日まで応募可能

iOS／Android向け無料スマホRPG「ミリオンモンスター」を運営するEXは、新キャラクター「星系観測機体ステラ＝ヴォイド」のリリースに合わせ、同キャラクターの声を担う声優・中村カンナさんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2026年5月1日（金）18:00より開催しています。

応募は公式Xアカウントへのフォローと対象ポストのリポストのみで完結し、抽選で5名様に賞品が届きます。

ミリオンモンスター「星系観測機体ステラ＝ヴォイド」リリース記念・中村カンナさん直筆サイン色紙プレゼント





開催期間：2026年5月1日（金）18:00 〜 2026年5月15日（金）23:59応募方法：公式Xアカウント（@mmon_ex）フォロー＆対象ポストをリポスト賞品：中村カンナさん直筆サイン色紙（抽選5名様）対象：日本国内在住の方のみ

「ミリオンモンスター」は基本無料でプレイできるスマホRPGで、iOS 13.0以降またはAndroid 6.0以降の端末に対応しています。

今回のキャンペーンでは、新たに実装された「星系観測機体ステラ＝ヴォイド」の声を担当する中村カンナさんが実際に書いたサイン入り色紙が5名様にプレゼントされます。

キャラクターに声を吹き込んだ声優本人の肉筆という点で、ゲームファンにとって希少な賞品となっています。

中村カンナさんは、将棋を題材にしたラブコメアニメ『それでも歩は寄せてくる』で将棋部マネージャーの八乙女うるし役を演じ、競走馬を擬人化した育成シミュレーション「ウマ娘 プリティーダービー」ではナリタトップロード役を担当する女性声優です。

透明感のある声と柔らかな演技を強みとしており、「星系観測機体ステラ＝ヴォイド」のキャラクター性との高い親和性が今回の起用の決め手となります。

新キャラクター「星系観測機体ステラ＝ヴォイド」





「星系観測機体ステラ＝ヴォイド」は、「ミリオンモンスター」に今回新たに加わったキャラクターです。

名称には「星系」「観測」「機体」といった宇宙・科学を想起させるワードが並び、ラテン語で「星」を意味する「ステラ」と「虚空」を表す「ヴォイド」が組み合わさって、広大な宇宙を見渡すような独特の雰囲気を持つ存在に仕上がっています。

透明感があり柔らかな声質が特徴の中村カンナさんが声を担当することで、キャラクターの神秘的な世界観がゲーム内で立体的に表れます。

キャンペーン応募方法

応募は（1）公式Xアカウント「【公式】ミリオンモンスター（@mmon_ex）」をフォローし、（2）キャンペーン対象のポストをリポストする2ステップで完結します。

Xアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

当選者5名への連絡はXのダイレクトメッセージとゲーム内メッセージで届き、転売防止のため各色紙には当選者の氏名またはシリアルナンバーが記入される場合があります。

新キャラクターリリースを声優本人の直筆サインで記念できるこのキャンペーンは、賞品の発送が日本国内に限定されています。

応募締め切りは2026年5月15日（金）23:59です。

「ミリオンモンスター」直筆サイン色紙キャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンの応募期間はいつからいつまでですか

A. 2026年5月1日（金）18:00から2026年5月15日（金）23:59まで応募を受け付けています。

Q. 当選の連絡はどのような方法で届きますか

A. Xのダイレクトメッセージとゲームないメッセージによって当選連絡が届きます。

Q. 色紙に何か記載されますか

A. 転売防止のため、当選者の氏名またはシリアルナンバー、もしくはその両方が事務局側で記入される場合があります。

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