Dream Ami、カープ戦で歌唱 『ズートピア2』日本版楽曲で盛り上げる
映画『ズートピア2』でガゼル役の日本版声優を務めたDream Amiが、きょう1日にマツダスタジアムで行われた広島東洋カープ対中日ドラゴンズ戦で、日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」を披露した。
【写真】「まさかのパオですか！」“運転ショット”を公開したDream Ami
ゴールデンウイーク真っただ中のマツダスタジアムに集まった観客の大歓声の中、Dream Amiが登場し、スタジアムの熱気は最高潮に高まった。「Zoo 〜君がいるから〜」のポップなリズムに合わせて歌声が場内に響きわたると、マツダスタジアムには手拍子と歓声があふれ、会場全体が一体感に包まれた。
「Zoo 〜君がいるから〜」は、キャッチーでダンサブルなポップソング。リズミカルなテンポの中に、「さんざんな日の終わり 君とふたりでおさえてた気持ち解き放つのよ」「君がいるから ほら 世界は輝く」と、劇中のジュディとニックのバディとしての関係性を彷彿（ほうふつ）とさせる歌詞が散りばめられており、自分自身にとっての大切な存在に気づかせてくれる明るく力強い楽曲だ。劇中のガゼルは「誰でも何にでもなれる」というポジティブなメッセージを発信するズートピアで人気の実力派ポップスター。ガゼルの発信するメッセージを表現したエネルギッシュな歌詞を、Dream Amiが透明感あふれる明るい歌声で歌い上げ、会場は大いに盛り上がった。
劇中歌のローカライズ版の制作が許可されたのは世界で唯一日本だけ。貴重な日本語版楽曲である「Zoo 〜君がいるから〜」のほか、南米の歌姫シャキーラが歌う英語版「Zoo」、さらには映画『カールじいさんの空飛ぶ家』でアカデミー賞とグラミー賞を受賞した作曲家、マイケル・ジアッキーノが手がけたスコアなど全23曲を収録した映画オリジナル・サウンドトラックも発売されており、デジタルシングル「Zoo 〜君がいるから〜」も配信中だ。
映画『ズートピア2』は、『アナと雪の女王』以来12年ぶりに洋画で150億円を突破。全世界興行収入では『インサイド・ヘッド2』（24年公開）を抜き、アニメーション映画史上ナンバーワンのオープニング成績を記録、ディズニーアニメーション映画でも歴代ナンバーワンを塗り替えるなど、映画史に残るヒットを記録し、現在はディズニープラスで独占配信中。
【写真】「まさかのパオですか！」“運転ショット”を公開したDream Ami
ゴールデンウイーク真っただ中のマツダスタジアムに集まった観客の大歓声の中、Dream Amiが登場し、スタジアムの熱気は最高潮に高まった。「Zoo 〜君がいるから〜」のポップなリズムに合わせて歌声が場内に響きわたると、マツダスタジアムには手拍子と歓声があふれ、会場全体が一体感に包まれた。
劇中歌のローカライズ版の制作が許可されたのは世界で唯一日本だけ。貴重な日本語版楽曲である「Zoo 〜君がいるから〜」のほか、南米の歌姫シャキーラが歌う英語版「Zoo」、さらには映画『カールじいさんの空飛ぶ家』でアカデミー賞とグラミー賞を受賞した作曲家、マイケル・ジアッキーノが手がけたスコアなど全23曲を収録した映画オリジナル・サウンドトラックも発売されており、デジタルシングル「Zoo 〜君がいるから〜」も配信中だ。
映画『ズートピア2』は、『アナと雪の女王』以来12年ぶりに洋画で150億円を突破。全世界興行収入では『インサイド・ヘッド2』（24年公開）を抜き、アニメーション映画史上ナンバーワンのオープニング成績を記録、ディズニーアニメーション映画でも歴代ナンバーワンを塗り替えるなど、映画史に残るヒットを記録し、現在はディズニープラスで独占配信中。