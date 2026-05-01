ゴディバジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「チョコレートミントショコリキサー」を5月15日から、「エクストラチョコレートミントショコリキサー」を7月24日から、全国のショコリキサー取扱店で、また、パフェ仕立てのソフトクリーム「チョコレートミントソフトクリーム」を5月15日から全国のソフトクリーム取扱店で、それぞれ季節限定販売する。



「チョコレートミントショコリキサー」

「チョコレートミントショコリキサー」は、カカオ33％のミルクチョコレートを使用した、ゴディバならではのチョコミント味のショコリキサー。なめらかでコクのあるチョコレートの香りと味わいに、爽やかなミントの清涼感が心地よく重なる。チョコレートのリッチな味わいとミントのすっきり感がバランスよく調和した、渾身の一杯になっている。



「エクストラチョコレートミントショコリキサー」

「エクストラチョコレートミントショコリキサー」は、カカオ71％のダークチョコレートを使用し、ミント感をさらに高めたチョコミント味のショコリキサー。ビターで奥行きのあるチョコレートの味わいに、キレのあるミントの清涼感が際立つ。甘さを抑えた大人の味わいで、チョコレートの香りとミントの刺激をしっかりと楽しみたい人におすすめとなっている。



「チョコレートミントソフトクリーム」

「チョコレートミントソフトクリーム」は、透明なカップに、美しく重なるチョコミントの世界。なめらかなチョコレートソフトクリームに、軽やかなホイップクリーム、爽やかなミント風味のリキッドを合わせた、パフェ仕立ての一品だとか。トップには、チョコチップとチョコソースをトッピングした。パリッとしたチョコの食感と、広がるカカオの香りが、ミントの清涼感と絶妙にマッチする。そのまま層を楽しむのも、スプーンで混ぜて味の変化を楽しむのもおすすめ。食べ進めるたびに表情が変わる、チョコミント好きのためのご褒美ソフトクリームになっている。

［小売価格］

チョコレートミントショコリキサー：レギュラーサイズ 810円／ラージサイズ 920円

エクストラチョコレートミントショコリキサー：レギュラーサイズ 810円／ラージサイズ 920円

チョコレートミントソフトクリーム：750円

（すべて税込）

［発売日］

チョコレートミントショコリキサー：5月15日（金）

エクストラチョコレートミントショコリキサー：7月24日（金）

チョコレートミントソフトクリーム：5月15日（金）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp