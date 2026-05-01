目黒蓮を囲みSnow Manが黒衣装で集結！「BANG!!」テレビ初披露オフショットに「めめセンターなの嬉しい」「9人のSnow Man最高」「ビジュ強すぎる」とファン歓喜

【写真＆動画】Snow Man『STAR』オフショット（全2枚）／和気あいあいとしたコメント動画

Snow Manが4月30日放送の音楽番組『STAR』（フジテレビ系）に出演し、目黒蓮主演の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌「BANG!!」をテレビ初披露した。

■Snow Man、「BANG!!」をテレビ初披露

Snow Manと番組の公式SNSではオフショットが公開。写真には、番組ロゴを前に並ぶSnow Manの姿が収められている。

メンバーは黒を基調としたジャケットやシャツ、ワイドパンツ、ハットなどを組み合わせたシックなスタイリングで登場。

中央に立つ目黒蓮をはじめ、深澤辰哉、向井康二が番組の星をモチーフにした黄色いキャラクター“ほしの”を持ち、ほかのメンバーもピースや手で“銃”を作るポーズを見せるなど、笑顔あふれる1枚となっている。

また、Snow ManのInstagramのストーリーズでは「BANG!! 初披露ありがとうございました！」と、メンバーがぎゅっと集まった自撮りショットも公開。ステージ後のリラックスした表情から、和やかな雰囲気が伝わる1枚となっている。

Snow Manのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/snowman.official.9/

SNSでは「めめセンターなの嬉しい」「黒衣装ビジュ強すぎる」「みんなかっこいい」「嬉しすぎて涙出た」「9人のSnow Man最高」などの声が寄せられている。

■和気あいあいとしたコメント動画

Snow Man

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