“おひな様”長浜広奈、特定人物への“好きアピ投稿”していた「あれワザとだったの!?」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

4月30日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして森香澄、なえなの、長浜広奈が出演した。

恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』シリーズへの出演で知られる「おひな様」こと長浜は、じつはTikTokで“好きバレ狙いの匂わせアプローチ”をしていたらしく…。

【映像】back numberの失恋ソングを口ずさむ“おひな様”長浜広奈

今回番組では、世代別の“あざとテク”が紹介された。長浜いわく、今の10代は、「笑った顔が動物みたいな人が好き」といった特定の人物に関する内容をSNSに投稿し、相手に好意を匂わせるのだとか。

“匂わせ投稿”にはBGMを設定し、その曲の歌詞の一部も付け加えるのだそう。長浜自身もTikTokで匂わせ投稿を何度もしているらしく、おすすめはback numberの楽曲とのこと。

back numberの有名失恋ソング『幸せ』を用いて、「私失恋したんだよ」「振り向いてほしい」といった思いを、好きな相手に伝えようとしたのだという。

なえなのは以前から、「流行ってもないのに切ない曲のTikTokを撮って…」と長浜の投稿に疑問を持っていたため、このエピソードでようやく腑に落ちた様子。

驚きながらスタジオメンバーと「あれワザとだったの!?」「誰かに向けてやってんの!?」「特定の人に向けて!?」と追及すると、長浜は笑顔で肯定し、スタジオをどよめかせていた。