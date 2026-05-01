「薄さ特化型」の快適さよ。厚さわずか5mmのモバイルバッテリー
MagSafe対応のモバイルバッテリーは、iPhoneの背面に付けておくだけでOKなのがとても便利。しかし、結構厚みのあるものだと、iPhone全体が大きくなってしまうのがちょっと難点です。
しかし、これなら大丈夫。
CIOの「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」は、MagSafe対応モバイルバッテリーとしては、激薄の4.98mm。
その分、容量は3,000mAhと控え目ですが、iPhoneのバッテリー容量を常にアップできると考えれば、悪い選択肢ではないでしょう。
しかも、今ならセールで8％オフの8,280円と、ちょっとだけお得ですよ。
Appleの「探す」に対応
しかもこのモバイルバッテリー、Apple（アップル）の「探す」に対応。万が一どこかに置き忘れたとしても、Appleデバイスから居場所を確認できます。
モバイルバッテリーって、結構置き忘れてしまうこともありますし、MagSafeタイプだと落としてしまうことも。紛失リスクを減らせるのは、ありがたいことですね。
また、パススルー充電にも対応。iPhoneに付けっぱなしのまま、モバイルバッテリーにもiPhoneにも充電できます。もう、ずっと付けっぱなしにしておいてもいいレベル。
MagSafe対応のモバイルバッテリーは欲しいけど、iPhoneがゴツくなってしまうのはいやだという方は、検討の価値ありますよ。
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Source: Amazon