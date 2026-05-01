「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。

いて座（11月23日～12月21日生まれ）

2026年5月のいて座さんは・・・

「 愛も仕事も楽しんで 」

月の中旬までは愛と情熱の季節。

恋をしたい人も、パートナーとの絆を強めたい人も、愛を行動で示していけたら素敵です。

話し合いの必要があると感じている人は、月の後半に持ちかけてみると建設的な話ができるでしょう。

一方、仕事がどんどん忙しさを増していく暗示も出ています。

新たな業務を担当することになったり、後輩のサポートに入ったりと、細やかな対応力がまわりから頼りにされるはずです。

ラッキーカラーは、 水色 。

開運につながるアクションは、 大切な人と話し合うこと 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞いて座の2026年度上半期

やぎ座（12月22日～1月19日生まれ）

2026年5月のやぎ座さんは・・・

「 身近な人の役に立てそう 」

家族や、家族同然の付き合いをしている人とのことで、厄介事に巻き込まれる予感。

あなたが主導権を握るかたちで解決に持っていける可能性大なので、お節介にならない程度に介入してみるといいでしょう。

月の下旬は、恋に熱く情熱的な追い風が。

4月の恋愛運と比較して、急進的でスリリングな恋が待ち受けている暗示です。

ただし一気に燃え上がった恋は一気に冷めるのが世の常。

大切な相手であれば、敢えて時間をかけて関係を深めるのもいい選択に。

ラッキーカラーは、 ゴールド 。

開運につながるアクションは、 家族で出かけること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞やぎ座の2026年度上半期

みずがめ座（1月20日～2月18日生まれ）

2026年5月のみずがめ座さんは・・・

「 行動を起こせば運は動く 」

4月に引き続きとことんアクティブ。

恋にもあたたかな追い風が吹き、ちょっとした会話をきっかけに互いの気持ちがグッと近づくような展開もありそうです。

曖昧な関係のままズルズル来ている相手がいる場合は、その関係をきちんと終わらせることも大事。

「いないよりマシ」などと思う気持ちはきっぱり断って。

仕事は多忙ながら、ここまで努力を積み重ねてきたことが大きく実る暗示も出ています。

ラッキーカラーは、 アイボリー 。

開運につながるアクションは、 地図を眺めること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞みずがめ座の2026年度上半期

うお座（2月19日～3月20日生まれ）

2026年5月のうお座さんは・・・

「 自分への投資が◎ 」

非常にパワフルな金運が巡ります。

スキルアップや学び、それからファッションなど「自分への投資」は多少、値の張るものであっても前向きに検討してみるといいでしょう。

この時は何かと節約思考が高まるものの、ものの価値を見極める目もまた確かです。

「世界にただ一人の、ほかならぬ自分のためなのだから、相応の金額は出してしかるべき」と考えると判断しやすいでしょう。

ラッキーカラーは、 パステルイエロー 。

開運につながるアクションは、 新しい服を買うこと 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞うお座の2026年度上半期

2026年度上半期（4月～9月）の星回り

4月から9月にかけて、運気に影響をもたらす大きな転換点はふたつあります。

ひとつ目は4月末の天王星移動。

「自由と改革の星」と呼ばれる天王星が7年ぶりに移動し、ITや通信、出版、交通、流通に関する業界にイノベーティブな動きが起こるでしょう。

これらの業界に転職をはかる方は、最新テクノロジーをしっかり頭に入れておき、先々を読んで動くとよさそうです。

もうひとつは6月末の木星移動。

「幸運と拡大の星」と呼ばれる木星がかに座からしし座に移動します。

6月末までは家族や身内を意識した動き、7月以降は自分らしさを追求することで幸運をつかみやすくなるはずです。

流れをおさえて、運を味方につけましょう。

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