キャラクターグッズ通販などを手がけるインペリアル・エンタープライズ（東京都荒川区）は、アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」コラボレーションモデルの腕時計「Re:ゼロから始める異世界生活 × セイコー ウオッチ」の予約受付を、2026年4月27日に同社運営の「PREMICOオンラインショップ」ではじめた。発送は10月上旬から順次の予定。

両キャラのモチーフを配したデザイン

同作と腕時計メーカーのセイコーがコラボレーション。ヒロインの「エミリア」と「レム」をイメージしたクロノグラフ2モデルを、各モデル2000点限定で用意する。

文字盤のインデックスには2人のキャラクターを象徴するモチーフを配するほか、裏蓋には同作のロゴと髪飾りのモチーフ、エディションナンバーを刻印する。

天面に同作のロゴを箔押しした特製ボックスに封入される。

「エミリア」モデルは、彼女が得意な氷魔法をイメージし、型打ちを施したシルバーホワイトの文字盤を採用。インデックスの12時位置には胸元に輝く結晶石を、また2時と10時位置には髪飾りのモチーフをデザイン。6時位置のインダイヤルには雪の結晶を散りばめている。

「レム」モデルは、文字盤が髪色をイメージした水色のグラデーション仕上げ。光の反射によってヘッドドレスと鎖のモチーフが浮かぶ。

インデックスの12時位置に"鬼の角"をあしらうほか、メイド服にちなんだリボンやフリルなどのモチーフと合わせ、武器のモーニングスターを軽々と扱う"鬼がかった"力強さを表現している。

いずれも価格は6万5780円（税込）。