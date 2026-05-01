広瀬すず、ブランドTシャツ×デニムで決めた“初夏コーデ”を披露「やっぱりラフが好き」
俳優の広瀬すず（27）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。Tシャツ×デニムで決めた“初夏コーデ”を披露した。
【写真】「やっぱりラフが好き」ブランドTシャツ×デニムでさらりと決めた広瀬すず
広瀬は「やっぱりラフが好き」と自身のこだわりを明かし、胸にブランドロゴがデザインされた『ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）』のTシャツに淡いブラックデニムを合わせた、自然体ながらもオーラを感じさせるようなこの日のコーデを披露。
「もうすこーしあったかくなれえー。暑いのは嫌だけどね」と飾らない言葉で心境を明かしていた。
コメント欄には「お綺麗」「美しすぎる」「可愛すぎる」「お似合い」などの声が寄せられている。
【写真】「やっぱりラフが好き」ブランドTシャツ×デニムでさらりと決めた広瀬すず
広瀬は「やっぱりラフが好き」と自身のこだわりを明かし、胸にブランドロゴがデザインされた『ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）』のTシャツに淡いブラックデニムを合わせた、自然体ながらもオーラを感じさせるようなこの日のコーデを披露。
「もうすこーしあったかくなれえー。暑いのは嫌だけどね」と飾らない言葉で心境を明かしていた。
コメント欄には「お綺麗」「美しすぎる」「可愛すぎる」「お似合い」などの声が寄せられている。