元フィギュアスケートペア日本代表でタレントの高橋成美さん（34）の仕事の合間を縫ってデートを楽しむ姿が話題となっています。



【写真】「意外な交友関係」と驚く人が続出した高橋成美さんの「お相手」

カフェで高橋さんとお茶を楽しむ様子を公開し、「なるみんとおデートしてきたよ」「ウィキッドを観てきたのら！！ほんとお仕事の合間をぬって遊んでくれてありがとう また遊ぼうね〜」とデートを満喫したとインスタグラムで明かすのは、グラビアアイドルの澄田綾乃さん（27）。顔を寄せて笑顔で写る仲睦まじい姿が見られます。



また、後日には東京・豊洲で開催されている「チームラボプラネッツ」での2ショットも公開。高橋さんは自身のインスタグラムにて「この間お仕事で、少しだけ行って、楽しすぎたので早速お友達誘って行ってきてしまいました！！」と説明し、計11人で満喫した様子を明かしました。投稿文には友人を一人ずつ紹介しており、澄田さんに関しては「あやのん。大好き。優しいの極み。超がつくほどの直感力。もう一度大好き。万能型超能力者」とつづっていました。



2人の関係にコメントでは「どーゆー繋がり」「なんて素敵な組み合わせ」「推し2人揃っとる」「両方とも『時の人』じゃん」「お似合いの二人」「最強ペア」「意外な交友関係」「めっちゃ仲いいやん…」などの声が寄せられました。



高橋成美さんは幼少期にスケートを始め、10代でペアに転向。渋谷教育学園幕張高校、慶應義塾大学総合政策学部で学び、「りくりゅう」の木原龍一さんとペアを組んだこともありました。ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートでの解説を担当し、感動的な解説が評判を博しました。



澄田綾乃さんは、オスカープロモーション所属のグラビアアイドル。「令和最強グラドル」と称され、タレントとしても活躍しています。また、2024年放送のTBS系ドラマ「不適切にもほどがある！」にて「メイクさん」役で出演しており、目のやり場に困る「メイクさん」として話題になりました。