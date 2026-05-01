「人生をおもしろがるコツだ！」しんどい経験が自分だけの物語に変わる瞬間【長久允×佐伯ポインティ（2）】
映画監督・脚本家の長久允氏の著書、『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』の刊行を記念して、マルチタレントの佐伯ポインティ氏との対談イベントが、青山ブックセンター本店で開催されました。「あの日の『恥ずかしい失敗』も救われる？」「イレギュラーな人生のおもしろがり方」と題して繰り広げられたイベントの模様を、全3回でお届けします。（文／飯室佐世子、撮影／武田浩明）
前回≫「個人的な話こそが、誰かの心に刺さる」なぜ狭山市の女子高生がアメリカ・ユタ州のマダムに共感されたか【長久允×佐伯ポインティ（1）】
「悲しすぎる」ときこそ書いてみる
長久允（以下、長久）：ポインティさんなら、絶対おもしろい脚本が書けそうだって思うんですけど、脚本ってどうですか??
佐伯ポインティ（以下、佐伯）：僕、訴えたいことが薄いんですよね。それよりは、誰かのその声を受け取ったり聞いたりするのが好きで。
長久さんは、脚本を書くこと自体がセラピーだって本の中に書いてましたよね。
長久：そうそう。脚本を書くって行為は、過去の自分の体験を、書き手である現在の自分がエンターテインメント化しながら客観視していく作業なんです。
佐伯：へえぇ。
長久：自分の中で「これはおもしろがっていい」、という作業を踏んでいく。その行為自体にセラピー的な効果があると思っていて。
佐伯：悲しすぎて生きていけないってなったときに、なんとか客観的に捉えるために書く、みたいな。
長久：ひどく辛いことをそのまま書いたとしても、書くことで過去に置いていけるんですよね。
作品にしてお客様に届けるという楽しさとは違う、自分の人生をサバイブしていくためのツールとして、脚本は機能的だなあって思う。
佐伯：人生をおもしろがるコツだ！
長久：そう！ だから、みんなに書いてほしい!!!! って思うんですよね。
佐伯：な〜るほど。今日、ずっとそれ言うイベントなんだ。
長久：言う。
佐伯：それはもう、妖怪「脚本書かせ」。
観客：（笑）。
「共感よりも観察」で相談に乗っている
長久：ポインティさんはさ、いろんな人の人生の悩みを聞くじゃないですか。いい感じに返してくれるじゃないですか。
なんでそういう捉え方ができるんですか？
佐伯：そうですね、おもしろがり力が育まれたのは、フィクションが好きすぎたからだと思うんですよね。
テレビを見ている時の第三者的な目線、あの感覚がベースにあって。
長久：客観的なんだ。
佐伯：共感しようとせずに聞いてるからですかね、人の話っておもしろいじゃないですか。
第三者の目線で観察してるから、いろんな捉え方ができるし、平坦な話っぽくても、掘っていくのが好きなんです。
＊第3回は4/30（木）公開予定です。