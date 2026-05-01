「人生をおもしろがるコツだ！」しんどい経験が自分だけの物語に変わる瞬間【長久允×佐伯ポインティ（2）】

映画監督・脚本家の長久允氏の著書、『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』の刊行を記念して、マルチタレントの佐伯ポインティ氏との対談イベントが、青山ブックセンター本店で開催されました。「あの日の『恥ずかしい失敗』も救われる？」「イレギュラーな人生のおもしろがり方」と題して繰り広げられたイベントの模様を、全3回でお届けします。（文／飯室佐世子、撮影／武田浩明）

前回≫「個人的な話こそが、誰かの心に刺さる」なぜ狭山市の女子高生がアメリカ・ユタ州のマダムに共感されたか【長久允×佐伯ポインティ（1）】

「悲しすぎる」ときこそ書いてみる

長久允（以下、長久）：ポインティさんなら、絶対おもしろい脚本が書けそうだって思うんですけど、脚本ってどうですか??

佐伯ポインティ（以下、佐伯）：僕、訴えたいことが薄いんですよね。それよりは、誰かのその声を受け取ったり聞いたりするのが好きで。

長久さんは、脚本を書くこと自体がセラピーだって本の中に書いてましたよね。

長久：そうそう。脚本を書くって行為は、過去の自分の体験を、書き手である現在の自分がエンターテインメント化しながら客観視していく作業なんです。

佐伯：へえぇ。

長久：自分の中で「これはおもしろがっていい」、という作業を踏んでいく。その行為自体にセラピー的な効果があると思っていて。

佐伯：悲しすぎて生きていけないってなったときに、なんとか客観的に捉えるために書く、みたいな。

長久：ひどく辛いことをそのまま書いたとしても、書くことで過去に置いていけるんですよね。

作品にしてお客様に届けるという楽しさとは違う、自分の人生をサバイブしていくためのツールとして、脚本は機能的だなあって思う。

佐伯：人生をおもしろがるコツだ！

長久：そう！ だから、みんなに書いてほしい!!!! って思うんですよね。

佐伯：な〜るほど。今日、ずっとそれ言うイベントなんだ。

長久：言う。

佐伯：それはもう、妖怪「脚本書かせ」。

観客：（笑）。

「共感よりも観察」で相談に乗っている

長久：ポインティさんはさ、いろんな人の人生の悩みを聞くじゃないですか。いい感じに返してくれるじゃないですか。

なんでそういう捉え方ができるんですか？

佐伯：そうですね、おもしろがり力が育まれたのは、フィクションが好きすぎたからだと思うんですよね。

テレビを見ている時の第三者的な目線、あの感覚がベースにあって。

長久：客観的なんだ。

佐伯：共感しようとせずに聞いてるからですかね、人の話っておもしろいじゃないですか。

第三者の目線で観察してるから、いろんな捉え方ができるし、平坦な話っぽくても、掘っていくのが好きなんです。

＊第3回は4/30（木）公開予定です。