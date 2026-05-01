ミスの原因はハンドファーストのせい？簡単に寄せる打ち方を解説

「オープンスタンス」に構えて「ハンドファースト」に打つという、従来のアプローチの常識には、ミスを引き起こしやすい側面もあると警鐘を鳴らすのは、気鋭のコーチである池田宗央。

「ヘッドをどんどん走らせれば、アプローチはもっと簡単になります」という池田コーチの”新常識”を学び、”寄せワン”マスターになろう！

掃き掃除のイメージで振ってバンスを効かせる

グリップのちょうど真ん中が支点です！

アプローチでもっとも大切なことはヘッドをスムーズに動かすこと。そのためにはヘッドを積極的に走らせてほしいです。ヘッドを走らせるメリットは、バンスを有効に使えること。多少インパクトが手前から入っても、バンスがしっかりと効いてくれれば、ソールは前に滑っていきます。

ハンドファーストやオープンスタンスはそれ自体が悪いわけではないですが、ダウンスイングでグリップ中央部分の支点が体の正面から飛球線方向へズレやすく、ヘッドを走らせにくい。ヘッドをスムーズに動かすためには、この支点がなるべく動かないようキープしながら打つことが重要。ホウキで掃き掃除をするときの動きをイメージしてほしいです。

ウエッジのバンスはリーディングエッジからトレーリングエッジにかけて丸みを帯びている。この形に逆らわないように動かすことが、アプローチでミスをしない秘けつだ。

右手での「押し引き」が”支点”を固定しながら”ヘッドを走らせる”コツ！

ホウキで掃くイメージで振ります

ホウキで掃くイメージなので、左手は固定。右手をバックスイングでは「引く」、ダウンスイングでは「押す」ように動かして振る。すると、支点をズラさずにスムーズにヘッドを動かせる。

ハンドファーストはダフりもトップも出やすい

ハンドファーストに構えると、クラブの構造上、リーディングエッジが刺さりやすい（写真右）。また、ヘッドの最下点がボールより手前になると、ヘッドの上がり際でボール上部に当たりやすくなり、トップも出てしまう（写真左）。

グリップの支点が飛球線方向へ流れるとヘッドは遅れる。これがミスを生み出す温床。

いかがでしたか？ ぜひグリップの支点を感じながら練習してみてください！

レッスン＝池田宗央

●いけだ・むねひさ／1987年生まれ、奈良県出身。PGAティーチングプロA級。独自理論「ハサミスイング」を考案。身体構造に基づいた再現性の高いスイング指導を行なう。プルーフコーポレーション所属。

構成＝岡田豪太

写真＝田中宏幸

協力＝ジャパンゴルフスクール