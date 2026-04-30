“通勤・移動”に最適なオーディオ BEST BUY【大人のための最新オーディオ大全】

【大人のための最新オーディオ大全】

外出先で極上のサウンドを楽しむのに必須のイヤホン＆ヘッドホン。ここでは、推しの音楽に没頭できる高性能モデルを中心に厳選。移動時間がより充実したリスニング空間になること間違いなし！

＊ ＊ ＊

通勤・通学をはじめ、意外とバカにならない移動時間。そんな時こそ大好きな音楽で満たされたい。そんなシーンで今、チョイスすべき1台とは!? イヤホン専門店ｅ☆イヤホンのゆーでぃさんに伺った。

「少し前までは、空間オーディオモードやパーソナライズ機能など目新しさがある機能がウケていましたが、今ではあって当たり前の機能になりつつあります。サウンドと機能性すべてが良いか、とんでもなく突き抜けた一芸がないと注目されにくいです」

ひと昔前に取り沙汰されたノイキャン性能や高音質化などはひと段落。一般的なリスニングには十分にもはや満足しうるレベルにあると言われている。

「現状、画期的な新機能が登場する可能性は正直薄いかなと思いますが、とは言え、各メーカーとも着実に従来の機能が底上げされています。例えば、 finalのTONALITEのような深化したより本格的なパーソナライズ技術や空間オーディオを搭載したモデルなどは、さらなる技術の向上に期待です」

そんな状況の中、着実に性能の底上げがなされている密閉型イヤホン＆ヘッドホンはこれだ！

e☆イヤホン

ゆーでぃさん

PRスタッフとしてYouTubeでも活躍中。約10年前にSHURE SE215に感動し、大好きなUVERworldを良い音で聴きたいという思いからイヤホンの世界へ。ハイエンドイヤホンを複数所持するオーディオマニア。

■総合力に死角なし！の最新フラッグシップ

ソニー

「ワイヤレスノイズキャンセリング ステレオヘッドセット WF-1000XM6」（4万4550円） ※ソニーストア価格

著名なマスタリングエンジニアとの共創によってワイヤレスとは思えないほど、自然で繊細なサウンドを実現。前作を超える圧倒的な高音質が魅力です（ゆーでぃさん）

前モデルからノイキャン性能・音質・装着感を大幅強化。新開発の8.4mmノッチ形状ドライバーで高域の伸びと解像度で自然かつ立体的な音場を再現する。2マイク＋骨伝導センサー＋AI処理で通話も実にクリアだ。

▼抜群の装着感

▲耳形状データを基にしたエルゴノミック・サーフェス・デザインと通気構造により、圧迫感を抑えつつ体内ノイズも低減

▼驚異的に自然なノイズキャンセリング

▲片耳4基のマイクと新プロセッサー「QN3e」により、シリーズ最高レベルのノイキャン性能を実現した

■木由来の温かみある高解像サウンドを満喫！

Victor

「WOOD master」（4万1800円）

木を使ったことで、一般的なワイヤレスイヤホンでは感じることができない素直で温かみのある音を実現。全帯域を忠実に再現します（ゆーでぃさん）

同社エンジニアによる、ボーカルの質感と立体感が際立つサウンドが特徴。最高級のノイキャンをはじめ、空間オーディオや耳の形状を測定するパーソナライズサウンドにも対応する。

▼音のプロが創った5つのサウンドモード

▲「Vocal」「Wide」など、スタジオエンジニアが制作現場の音を再現するために設計したプロ仕様のサンドモードをプリセット

▼木を採用した高音質ドライバー

▲木を原料とするパルプにアフリカンローズウッドを混ぜた「ハイブリッドWOODドライバー」を新開発

■操作性と音質が抜群の同社フラッグシップ

Audio-Technica

「ATH-TWX9MK2」（3万8500円）※公式オンラインストア価格

長年、モニターヘッドホンで培ってきた設計思想を継承したドライバーにより、レスポンスが正確で、音楽や音声がより自然に再生されます（ゆーでぃさん）

新開発のPure Motion Driverにより、音の立ち上がりと解像度が大幅に向上。高域の透明感を保ちながら中低域の厚みが増し、立体的で力強いサウンドを実現した。耳の形状に合わせたパーソナライズ NCにも対応する。

▼とことん突き詰められた使い勝手

▲タッチ操作と物理ボタンの両方で操作可能。ボリュームを細かく調整できたりケースに除菌システム搭載など細やかな配慮が◎

■自分のカラダに最適化されたサウンドを堪能！

final

「TONALITE」（3万9800円）

初期設定に約40分を要する超本格的なパーソナライズにより、ユーザーに最適化されたサウンドを楽しむことができます！（ゆーでぃさん）

世界初の音色パーソナライズ技術DTASを搭載。ユーザーの頭部・耳形状・上半身をスキャンし「身体に最適化された音」を生成する。有線フラッグシップの技術を継承したドライバーで特に低域の再現性が秀逸だ。

▼トリプルハイブリッド・ノイズキャンセリング搭載

▲ソニー製ANCチップと独自アルゴリズムによるノイキャンで、圧迫感のない静寂を実現する

■音質・装着感ともにまさにハイエンドクオリティ

テクニクス

「EAH-AZ100」（3万9600円）

ワイヤレスイヤホンとして業界初搭載となった磁性流体ドライバーで、超高精細に全帯域を再生します。イヤホンとは思えない音場の広さと臨場感も魅力！（ゆーでぃさん）

磁性流体ドライバーを採用し、振動板の動きを精密に制御することでクリアさと生々しい質感を実現。環境や耳の形状で最適化されるアダプティブNCで圧倒的な静寂性能を誇る。

▼コンチャフィット形状がもたらす最高の装着感

▲フィット感に定評があるイヤーピースがさらに小型化。耳に合わせて動かしやすく、装着自由度が向上した

▼磁性流体ドライバーを搭載

▲ボイスコイル部の磁気キャップに磁性流体を充填。振動板のストローク運動を正確に制御し、正確でクリアなサウンドを奏でる

■圧倒的なハイコスパで高音質を満喫！

EarFun

「Air Pro 4+」（1万3990円）

非常に自然で解像度の高いバランスの整ったサウンドを実現。約1万円という価格なら十分に満足することができるハイクオリティサウンドです（ゆーでぃさん）

バランスドアーマチュア＋10mmダイナミックのハイブリッドドライバーを採用し、低音の厚みと高音のクリアさを両立。QuietSmart 3.0によるノイキャンも十分な静寂を確保する。

▼ハイエンド並みの機能が充実

▲LDAC、apt-X Losslessのハイレゾ品質コーデックに加え、ワイヤレス充電、マルチポイントに対応などハイスペック

■最高峰のノイキャン性能がさらに進化！

BOSE

「QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」（5万490円）

圧倒的なノイズキャンセリング性能。やや圧迫感はありますが、ノイズをカットする力は業界屈指でまさに静寂そのもの！（ゆーでぃさん）

独自のノイキャン技術「ActiveSense」の進化で、突発的な騒音も滑らかに抑制するほか、「CustomTune」によりユーザーの耳形状に合わせて音を最適化。自然で立体的なサウンドを実現するまさにフラッグシップに相応しい陣容だ。

▼シネマモードを新採用したイマーシブオーディオ

▲独自のイマーシブオーディオと新搭載のシネマモードにより、音楽・映画の没入感が大幅に向上

■高級有線ヘッドホン並みのクオリティを誇る

Bowers ＆ Wilkins

「Px8 S2」（実勢価格：11万8000円前後）

細かい角度や使う素材などをとことんまで突き詰めたワイヤレスヘッドホン。生っぽい超高解像度なサウンドを実現するハイエンドモデルです！（ゆーでぃさん）

新開発の40mmカーボンコーン・ドライバーと24bit DSPにより、透明感や解像度、音場の自然さが大幅に向上。ノイキャンも8マイク構成で精度が向上し、外音取り込みや通話品質が強化。

▼超高解像度なサウンド

▲超高級スピーカーの思想をヘッドホンに落とし込み、生っぽい超高解像度なサウンドを実現。有線接続でさらに音質UP！

▼高級感あるデザイン

▲ナッパレザーとアルミを組み合わせた仕様で、前作より約10g軽量化。随所に高級感が漂い所有する喜びを得られる

■携帯性に優れた、スマホ向け万能DAC

KHADAS

「Tea Pro」（実勢価格：3万4100円前後）

有線接続はもちろん、ワイヤレスでも使えるので使い勝手が非常に◎。有線・ワイヤレスどちらも使えるMagSafe対応製品は希少です（ゆーでぃさん）

MagSafe 対応でスマホ背面に貼り付け可能な超薄型ポータブルDAC／アンプ。携帯性と高音質を両立し、装着するだけでお手持ちのスマホを本格オーディオプレイヤーに変えてくれる。

▼ワイヤレス・有線どちらでも使える

▲有線はもちろんBluetooth経由でLDAC、aptX Adaptive、aptX HD など幅広く高音質コーデックに対応する

■使用中に急速充電も可能な新世代DAC

ddHiFi

「TC44Grip」（実勢価格：3万1500円前後）

DACで気になるデザインですが、付属するデコレーションパットで着せ替えが可能。細かい配慮も購買意欲をそそるポイントです（ゆーでぃさん）

グリップスタイルでスマホ背面に固定できるポータブルDAC/アンプ。デュアルDACとデュアルオペアンプを搭載し、S／N 125dB、THD+N0.0004以下の高性能を実現。スマホの音質を爆上げ可能だ。

▼スマホへの装着方法が革新的

▲スマホに貼り付けることで、ケーブルのわずらわしさを解消した革命児。パススルー充電対応で、本製品を使いながらスマホの充電もできる

>> 特集【大人のための最新オーディオ大全】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号76-79ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／GoodsPress編集部 監修／e☆イヤホン＞

【関連記事】

◆まさに“震撼覚”。スカルキャンディーの「Crusher 540」は“聴く”ではなく“感じる”音楽体験!?

◆イヤーカフ型は集音器にも。充電ケースでも集音可能な「ミライスピーカー・イヤー」

◆USB-C有線イヤホンにノイキャン＆マイク付き。案外こういうの必要だよね