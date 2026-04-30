ILLITが、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲「It's Me」のMVを公開した。

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MVには、カメラに向かって愛情を渇望するような眼差しを送り、画面越しの関心を独り占めしようと試みるメンバーの姿が。誰かを好きな感情が最高潮に達した時に感じる喜怒哀楽を表現した、メンバーたちの茶目っ気たっぷりな表情演技が見どころだ。

さらに、ウィットに富んだ演出が光るダンスバトルシーンでは、テコンドー着に身を包んだメンバーたちが真剣な表情で向かい合いダンスで競い合う。同シーンではILLIT特有のハツラツとした魅力が垣間見える。

ダンスシーンでは、ILLITの高濃縮エネルギーをギュッと詰め込んだ独特な動作が密度高く展開される。シグネチャーダンスである“魔法少女”の手の動きと調和したリズム感のあるステップは特にキリングパートだ。さらに、振り付けの動線に合わせて変化する極端なカメラアングルと素早いカット割りそのものが、まるでパフォーマンスの一部のように感じられる。

ILLITのビジュアルチェンジも目を引く印象に。スポーティーでありながらキッチュなファッションで、トレンド感あふれる魅力に溢れている。

同楽曲は、初デートの後好きな相手との関係の定義が分からず悩んでいる時、“君の推しは、まさに私だ！”と大胆に宣言するテクノジャンルの曲。自分の感情に正直に、積極的に愛情を表現するILLITの主体的な姿が描かれている。耳元を強く打ち抜くフックは、1度聴くと忘れられない中毒性を生み出し、遊び心あふれる歌詞が加わることでドーパミンが爆発するような高揚感を与えてくれる。

なおILLITは、本日4月30日の『M COUNTDOWN』（Mnet）を皮切りに、積極的に音楽番組に出演予定。さらに5月5日には、同アルバムのリリースを記念した『ILLIT ソウル子供大公園フェスティバル』が開催される。新曲のステージをはじめ、来場者のための体験型ブースなど多彩なプログラムが用意されており、会場を訪れる人々に特別な思い出をプレゼントする予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）