“守る”ではなく“奪いに行く”。アーセナルが停滞感を打破するために。１−０を積み重ねるだけでは足りない。思考回路を変える必要があるだろう【現地発】

“守る”ではなく“奪いに行く”。アーセナルが停滞感を打破するために。１−０を積み重ねるだけでは足りない。思考回路を変える必要があるだろう【現地発】