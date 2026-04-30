リニア工事を巡り、大井川流域の10市町と静岡市が、JR東海の環境保全措置について了承しました。一方で、静岡県内を訪れた川勝前知事が、「対話は終わっていない」などとリニア問題に言及しました。



29日、静岡県庁で開かれた会議では、県の専門部会で議論された水資源・生物多様性などの「対話内容」についてJR東海側から報告があり、参加した市長・町長らが了承しました。



また、静岡工区着工後のモニタリング体制についても説明があり、流域市町側からは「地元住民への丁寧な説明をお願いしたい」といった声が上がりました。





（平木 副知事）「専門家の方だけでなくて普通に暮らしている方に分かりやすく説明をするのが重要」一方、29日、静岡市を訪れ、演奏会で指揮をとった川勝前知事。リニアを巡り県とJR東海との対話が完了したことについて聞かれると…。（川勝 前知事）Q.対話が終わったことはどうですか？「終わっていません。南アルプスのトンネル工事についての環境保全をどうするかってことについてちゃんと対話していく（必要がある）。政治的判断の前にですね、倫理的な判断というものが、きっちりと共有されてないといけないというふうに思います。今、地球倫理に反するようなことが起こらないように、心から願っているというのが私の考えです」静岡工区の着工に関しては、鈴木知事が、「JR東海の住民説明の状況などをみて判断する」と話していて、JR東海が5月から住民説明会を各地で開催する予定となっています。