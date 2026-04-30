ONE OK ROCK、日産スタジアムの熱狂を凝縮したライブEP配信開始｜夏には日本凱旋ツアーも控える

世界を舞台に活躍するロック・バンド、ONE OK ROCK（ワンオクロック）。4月17日（金）より国内で大盛況上映中の映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より、厳選された6曲を収録したライブEPが配信開始となった。

本作には、ONE OK ROCKのライブ人気曲「Make It Out Alive」「Renegades」をはじめ、最新アルバム『DETOX』収録曲の「NASTY」「Party’s Over」など、劇中でも披露されている楽曲のライブ音源を収録。日産スタジアムを包み込んだあの感動と熱気を、ライブ音源でも体感することができる。

また、日本では既に公開され大きな反響を呼んでいる映画だが、4月30日よりアメリカをはじめとする世界各国の劇場でも上映がスタート。その勢いはさらに加速している。

さらに、映画本編から「Party’s Over」のライブ映像がONE OK ROCKオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。映画の臨場感を垣間見ることができる映像となっている。

ONE OK ROCK - Party’s Over [DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM]

昨年2月にリリースした『DETOX』を引っ提げて南米、北米、日本、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアとワールドツアーを周るなど、ワールドワイドな活躍を展開しているONE OK ROCK。今年8月からは、愛知、福岡、宮城、千葉の計4カ所8公演にわたるアリーナとスタジアムを織り交ぜた日本凱旋ツアー「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026」を開催予定だ。

【リリース情報】

ONE OK ROCKLive from DETOX JAPAN TOUR 2025

ストリーミング、ダウンロードURLhttps://OOR.lnk.to/LFDJT2025

【ライブ情報】

ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 20262026年8月11日（火）愛知：IGアリーナ2026年8月12日（水）愛知：IGアリーナ2026年8月18日（火）福岡：マリンメッセ福岡A館2026年8月19日（水）福岡：マリンメッセ福岡A館2026年8月25日（火）宮城：宮城セキスイハイムスーパーアリーナ2026年8月26日（水）宮城：宮城セキスイハイムスーパーアリーナ2026年9月5日（土）千葉：ZOZOマリンスタジアム2026年9月6日（日）千葉：ZOZOマリンスタジアム

ライブ特設サイトhttps://oneokrock-pf.com/feature/detoxjapantourfinal