俳優・グラビアなどで活躍する今野杏南さん（36）が30日、自身のインスタグラムを更新し、第2子を出産したことを報告しました。

今野さんは、インスタグラムで「先日第二子を無事出産いたしました おかげさまで母子ともに元気に過ごしています。無事に退院し、家族4人での賑やかな生活がスタートしました」と報告。

しかし、「長女を出産後、子宮動脈瘤破裂を経験し、UAE（子宮動脈塞栓術という血管を塞いで止血する治療）を受けていたため、今回の妊娠・出産にはさまざまなリスクがありました」と明かしました。

最後に、「命の誕生は本当に奇跡の連続です こうして赤ちゃんを抱っこし、家族と笑い合える日常に心から感謝しています」と現在の思いを明かし、「体調と相談しながら、少しずつお仕事も再開していく予定です。これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と、今後についてもつづっています。

今野さんは、2023年6月に一般男性との結婚を発表し、翌年3月に第1子出産を報告。その際、20代で受けた子宮けいがん検診で判明したという「異形成」との闘いを告白。手術や治療を受けてからの出産であったことを明かしていました。