ホットプレートで手軽につくれる、休日にうれしいメニューを紹介します。身近な材料でパパッと完成し、準備も後片付けもラクなのがポイント。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、「ホットプレートオムそば」を教えてもらいました。

ソースの香りとふんわり卵がたまらない！ホットプレートレシピ

ウインナーとキャベツ、モヤシで手軽につくれる「ホットプレートオムそば」。子どもも食べやすい味で、満足感もしっかり。家族や友人と楽しめる、休日や長期休みにぴったりの一品です。

【写真】材料はこちら！

●ホットプレートオムそば

【材料（4人分）】

蒸し中華麺（焼きそば麺） 2玉

添付の粉ソース 2袋

ウインナー 5本

キャベツ 150g

モヤシ 100g

卵 8個

油 大さじ1

マヨネーズ（お好みで） 適量

青のり（お好みで） 適量



【つくり方】

（1） 中華麺は耐熱皿に入れてふんわりラップをし、電子レンジ（600W）で2分加熱する。キャベツはざく切りに、ウインナーは斜め薄切りにする。

（2） ホットプレートを中温（約180℃）に熱し、油を入れてウインナーを炒める。キャベツ、モヤシを加えてさっと炒める。

（3） （１）の中華麺を入れてほぐしながら炒め、添付の粉ソースを加えて全体を炒め合わせる。具材と混ぜ合わせた焼きそばを一度取り出す。

（4） 卵を溶きほぐしたら、（3）のホットプレートに油を適量（分量外）入れ、溶き卵を流し入れて薄く広げて焼く（2つ分つくる）。

（5） 卵が半熟状に固まってきたら、焼きそばを1／4量ずつのせて包む。お好みでマヨネーズ、青のりをかける。同様に残りの2つ分もつくる。

（6） 完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう