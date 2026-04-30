ホットプレートで簡単「オムそば」レシピ。手軽につくれて華やか、家族も喜ぶ
ホットプレートで手軽につくれる、休日にうれしいメニューを紹介します。身近な材料でパパッと完成し、準備も後片付けもラクなのがポイント。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、「ホットプレートオムそば」を教えてもらいました。
ソースの香りとふんわり卵がたまらない！ホットプレートレシピ
ウインナーとキャベツ、モヤシで手軽につくれる「ホットプレートオムそば」。子どもも食べやすい味で、満足感もしっかり。家族や友人と楽しめる、休日や長期休みにぴったりの一品です。
●ホットプレートオムそば
【材料（4人分）】
蒸し中華麺（焼きそば麺） 2玉
添付の粉ソース 2袋
ウインナー 5本
キャベツ 150g
モヤシ 100g
卵 8個
油 大さじ1
マヨネーズ（お好みで） 適量
青のり（お好みで） 適量
【つくり方】
（1） 中華麺は耐熱皿に入れてふんわりラップをし、電子レンジ（600W）で2分加熱する。キャベツはざく切りに、ウインナーは斜め薄切りにする。
（2） ホットプレートを中温（約180℃）に熱し、油を入れてウインナーを炒める。キャベツ、モヤシを加えてさっと炒める。
（3） （１）の中華麺を入れてほぐしながら炒め、添付の粉ソースを加えて全体を炒め合わせる。具材と混ぜ合わせた焼きそばを一度取り出す。
（4） 卵を溶きほぐしたら、（3）のホットプレートに油を適量（分量外）入れ、溶き卵を流し入れて薄く広げて焼く（2つ分つくる）。
（5） 卵が半熟状に固まってきたら、焼きそばを1／4量ずつのせて包む。お好みでマヨネーズ、青のりをかける。同様に残りの2つ分もつくる。
（6） 完成！
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう