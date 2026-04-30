ENHYPENジェイ、母との函館旅行で大物日本人アーティストと合流「豪華すぎる」「交流が続いていて嬉しい」と反響続々
【モデルプレス＝2026/04/30】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）の公式YouTubeチャンネルが4月28日に更新された。ジェイ（JAY）の函館旅行VLOGに大物アーティストが登場し、話題を呼んでいる。
【写真】ENHYPEN・JAYの函館旅行に合流した日本人アーティスト
今回、ジェイは自身の母親と訪れた函館旅行の様子を収めた動画を公開した。タクシーの運転手と流暢な日本語でやり取りをしながら、有名なハンバーガーやラーメンを満喫。さらに、GLAYとも合流し、食事やスノーボードをともに楽しんだ。
同月29日には、TERUが自身のX（旧Twitter）を通じて「ENHYPEN （엔하이픈）のJAYが北海道にお母さんを連れて行きたいのですが、どこが良いですか？と聞いてきたので、この期間なら函館にいるから遊びにくれば？と伝えたら、仁川空港〜函館空港の直行便でお母さんと2人で遊びに来てくれました」と旅行の裏話を披露した。
続けて「せっかくなのでという事で、TAKURO＆JIROも函館で合流。楽しい4日間だったのですが、まさかこういう形でしかもENHYPEN （엔하이픈）のサイトでJAYの函館旅日記が見れるとは！スノボーシーンでは僕もカメラを回してるのですが、自分の声が大きくて恥ずかしいですw」と振り返り「そうそう、ずっと一緒に行動してたのですが、あのイケメンがマスクなしでも全然騒がれることもなくて、自由に歩けてリラックスできたようです！函館のエンジン（ENHYPENファンの愛称）はまさかJAYが函館に来てるなんて思いもしないだろうし、この映像見て驚くでしょうねw」などとジェイの様子も紹介した。
彼らの投稿に、ファンからは「日本にきてくれてありがとう」「日本語が上手でビックリ」「交流が続いていて嬉しい」「TERUさんの楽しそうな笑い声が聞こえる」「素敵な親孝行」「豪華すぎる」「皆さんの人柄の良さが伝わる」などと反響が寄せられている。
GLAYとジェイは、GLAYが2004年にデビュー30周年を記念してリリースした楽曲『whodunit-GLAY×JAY（ENHYPEN）-』でコラボレーションし、同年6月には、ジェイがGLAYのデビュー30周年記念コンサート『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025』にサプライズ出演。2025年3月に開催された音楽の祭典「BEAT AX Vol.6」では、ENHYPENとGLAYによるコラボステージがサプライズ披露され、大きな話題になった。（modelpress編集部）
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【写真】ENHYPEN・JAYの函館旅行に合流した日本人アーティスト
◆ジェイ、函館旅行VLOG公開
今回、ジェイは自身の母親と訪れた函館旅行の様子を収めた動画を公開した。タクシーの運転手と流暢な日本語でやり取りをしながら、有名なハンバーガーやラーメンを満喫。さらに、GLAYとも合流し、食事やスノーボードをともに楽しんだ。
◆TERU、ジェイの函館旅行裏話
同月29日には、TERUが自身のX（旧Twitter）を通じて「ENHYPEN （엔하이픈）のJAYが北海道にお母さんを連れて行きたいのですが、どこが良いですか？と聞いてきたので、この期間なら函館にいるから遊びにくれば？と伝えたら、仁川空港〜函館空港の直行便でお母さんと2人で遊びに来てくれました」と旅行の裏話を披露した。
続けて「せっかくなのでという事で、TAKURO＆JIROも函館で合流。楽しい4日間だったのですが、まさかこういう形でしかもENHYPEN （엔하이픈）のサイトでJAYの函館旅日記が見れるとは！スノボーシーンでは僕もカメラを回してるのですが、自分の声が大きくて恥ずかしいですw」と振り返り「そうそう、ずっと一緒に行動してたのですが、あのイケメンがマスクなしでも全然騒がれることもなくて、自由に歩けてリラックスできたようです！函館のエンジン（ENHYPENファンの愛称）はまさかJAYが函館に来てるなんて思いもしないだろうし、この映像見て驚くでしょうねw」などとジェイの様子も紹介した。
彼らの投稿に、ファンからは「日本にきてくれてありがとう」「日本語が上手でビックリ」「交流が続いていて嬉しい」「TERUさんの楽しそうな笑い声が聞こえる」「素敵な親孝行」「豪華すぎる」「皆さんの人柄の良さが伝わる」などと反響が寄せられている。
GLAYとジェイは、GLAYが2004年にデビュー30周年を記念してリリースした楽曲『whodunit-GLAY×JAY（ENHYPEN）-』でコラボレーションし、同年6月には、ジェイがGLAYのデビュー30周年記念コンサート『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025』にサプライズ出演。2025年3月に開催された音楽の祭典「BEAT AX Vol.6」では、ENHYPENとGLAYによるコラボステージがサプライズ披露され、大きな話題になった。（modelpress編集部）
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