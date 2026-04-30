「ももいろクローバーZっすか」お笑い芸人、別人級の女装アイドル姿を披露！ 「普通に可愛くて推しそう」
お笑い芸人の「お見送り芸人しんいち」さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。紫色の衣装に身を包んだ、女装アイドル姿を公開しました。
【写真】お見送り芸人しんいち、かわいすぎる女装アイドル姿
ハッシュタグに「#かまいガチ」と添えられている通り、同日に放送されたバラエティー番組『かまいガチ』（テレビ朝日系）の企画で披露されたもの。細部まで作り込まれた姿は、まるで本物のアイドルのような完成度です。
コメントでは「かわいすぎて推すしかない」「歌唱力もバッチリのパープル担当しんいち可愛かった」「割といける」「普通に可愛くて推しそう」「不覚にも可愛いじゃん……」「ほんまに可愛くて頭抱える」「うちわ振らせていただきます」「可愛い！ヤバい。ももいろクローバーZっすか」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】お見送り芸人しんいち、かわいすぎる女装アイドル姿
「歌唱力もバッチリ」しんいちさんは「紫担当しんいちです！ アイドルとして頑張っていきます 別に推してくれなくてもいいし」とつづり、1枚の写真を公開。大きなリボンが印象的な紫色の衣装に身を包み、ポーズを決めた姿です。かわいらしいビジュアルが目を引きます。
コメントでは「かわいすぎて推すしかない」「歌唱力もバッチリのパープル担当しんいち可愛かった」「割といける」「普通に可愛くて推しそう」「不覚にも可愛いじゃん……」「ほんまに可愛くて頭抱える」「うちわ振らせていただきます」「可愛い！ヤバい。ももいろクローバーZっすか」など、絶賛の声が寄せられました。
予告動画ではライブシーンも同日、『かまいガチ』の公式Xアカウントでも「『イイ女になりたいねん』企画から山内が厳選したメンバーがアイドルに！！」と題し、予告動画を公開。動画では、お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんがプロデュースしたメンバーが、ライブを披露する様子が一部紹介されています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)