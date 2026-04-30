支援打ち切り決定か？ LIVゴルフは明日、選手、スタッフらに「PIFの撤退を通達」すると報道
サウジアラビアの政府系ファンド『PIF』が、LIVゴルフへの支援を打ち切るとの報道が続くなか、米ウオールストリート・ジャーナルは29日、「LIVゴルフはPIFが2026年シーズン限りでツアーから撤退することを30日（木）、選手、及びスタッフに通達する」と伝えた。
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LIVゴルフは前日に、6月に行われる予定だったルイジアナ大会の延期を決定したばかり。ここでは、今夏に行われるサッカーW杯の影響を考慮した「戦略的決定」と発表された。次戦は5月7?10日にワシントンD.Cで『LIVゴルフatバージニア』を開催。その後は5月28?31日に韓国大会、6月4?7日にアンダルシアでのスペイン大会を予定している。米メディアによると、一部のマネジメント会社は、選手のPGAツアー復帰への道を打診しているとも伝えられた。（文・武川玲子＝米国在住）
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