ゴールデンウイークは近場に出かけようという方もいると思います。期間中に大分県内で行われるイベントを紹介します。

まずは、別府市の「べっぷ地獄めぐり」。

29日から5月6日まで抽選で県内の特産品などが当たるスタンプラリーが行われています。

また、5月2日からは鬼たちとのじゃんけんに勝つとオリジナルタオルなどがもらえるじゃんけん大会も開催されます。

ハーモニーランド

日出町のハーモニーランドでは5月2日から4日間特別に夜間営業が行われ午後7時半からは花火が上がるナイトショーが開催されます。

津久見市では来月2日から6日まで「つくみイルカ島フェスティバル」が開催。

イルカたちの特別なパフォーマンスを楽しめます。期間中は営業時間を延長しイルカと触れ合えるイベントの回数も増やすということです。

5月5日の「こどもの日」に玖珠町で開催されるのは「日本童話祭」。例年、人気なのがジャンボこいのぼりのくぐり抜けです。長さ60メートルのこいのぼりの中を歩いて楽しむことができます。

同じく5日に杵築市で開催されるのは「きつきお城まつり」。

城下町を練り歩く名物の武者行列が2026年も行われ、火縄銃を使った迫力ある砲術も披露されます。

アフリカンサファリ

このほか宇佐市のアフリカンサファリではムフロンシープなどの赤ちゃんが生まれ可愛らしい姿を見られます。

別府ケーブルラクテンチでは人気キャラクターのショーや県内の高校の吹奏楽部による演奏会などが行われる予定です。

大分市の関崎みらい海星館では満月の観測のほか多くのワークショップが開催予定です。

竹田市のくじゅう花公園では5月2日から2026年初開催となるネモフィラのライトアップが楽しめます。

大分市の平和市民公園では花の苗や盆栽などが展示・販売される「おおいた人とみどりふれあいいち」が5月6日まで開かれています。