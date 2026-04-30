【Amazonスマイルセール】地球家具のさまざまなサイズのガラスコレクションケースがお買い得【2026.4】背面ミラー、LED付きも
【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分
ワイドハイタイプ
ハイタイプ
ロータイプ
コレクションラック DIO 本体 + 背面ミラー + RGBマルチカラーLEDセット
Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品に地球家具のガラスコレクションケースが追加された。
セールの対象商品には、フィギュアのサイズや量に合わせて選べるさまざまなサイズのコレクションラックDIOがラインナップ。本体と背面ミラー + RGBマルチカラーLEDのセットなどもセールの対象となっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
コレクションラック DIO 本体 + 背面ミラー + RGBマルチカラーLEDセット
ワイドハイタイプ
サイズ：90×160×38cm（幅×高さ×奥行）
背面ミラー + LED付き
鍵付き
コレクションラック DIO 本体 LED付 鍵付
ハイタイプ
サイズ：46×160×28cm（幅×高さ×奥行）
LED付き
鍵付き
コレクションラック DIO 本体
ロータイプ
サイズ：90×81×28cm（幅×高さ×奥行）
鍵付き