【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

コレクションラック DIO 本体 + 背面ミラー + RGBマルチカラーLEDセット

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品に地球家具のガラスコレクションケースが追加された。

セールの対象商品には、フィギュアのサイズや量に合わせて選べるさまざまなサイズのコレクションラックDIOがラインナップ。本体と背面ミラー + RGBマルチカラーLEDのセットなどもセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

コレクションラック DIO 本体 + 背面ミラー + RGBマルチカラーLEDセット

ワイドハイタイプ

サイズ：90×160×38cm（幅×高さ×奥行）

背面ミラー + LED付き

鍵付き

コレクションラック DIO 本体 LED付 鍵付

ハイタイプ

サイズ：46×160×28cm（幅×高さ×奥行）

LED付き

鍵付き

コレクションラック DIO 本体

ロータイプ

サイズ：90×81×28cm（幅×高さ×奥行）

鍵付き